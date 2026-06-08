Irano futbolo rinktinei – iki šiol neregėti suvaržymai pasaulio čempionato metu

Irano ambasadorius Meksikoje Abolfazlas Pasandideh žiniasklaidai teigė, kad po ilgo laukimo rinktinės žaidėjams pagaliau buvo išduotos JAV vizos, tačiau vizos buvo patvirtintos ne visiems asmenims, kurie buvo dėl jų pateikę prašymus.
Irano žiniasklaida praneša, kad net 14-ai delegacijos narių vizų prašymai buvo atmesti. Tarp jų – ir futbolo federacijos generalinis sekretorius bei viceprezidentas. BBC praneša, kad vizos negavo ir Irano futbolo federacijos prezidentas Mehdi Tajas, kuris yra tarnavęs ir Islamo karinės revoliucijos gvardijoje (IRGC).
Net ir tos vizos, kurios buvo išduotos, turi vieną svarbią salygą – sportininkai ir trenerių štabo negalės JAV praleisti daugiau nei vienos dienos.
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Visa Irano rinktinė į JAV atvykti ir iš JAV išvykti turės tą pačią dieną, kai vyks jų rungtynės pasaulio čempionato metu. Pirmenybių grupės etapo metu Iranas sužais trejas rungtynes: su Naująja Zelandija (birželio 16 d. Lietuvos laiku), su Belgija (birželio 21 d.) ir su Egiptu (birželio 27 d.). Visos jos vyks JAV.
Viso čempionato metu Irano rinktinė bus Tichuanoje, Meksikoje. Tai – pirmasis toks atvejis pasaulio čempionatų istorijoje, kai viena iš rinktinių treniruosis ir gyvens kitoje valstybėje, kuri neorganizuota pirmenybių.
Įdomu tai, kad egzistuoja galimybė, kad šiuo metu tarpusavyje kariaujantys Iranas ir JAV gali susitikti futbolo aikštelėje – toks šansas įmanomas atkrintamosiose.
Irano vyrų futbolo rinktinėvizosJAV
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