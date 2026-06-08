Nepaisant protestų, Meksikos prezidentė žada ramų Pasaulio futbolo čempionato atidarymą

„Mes užtikrinsime... kad Pasaulio futbolo čempionatas vyktų sklandžiai, taikiai ir ramiai“, – kalbėdama kasdienėje spaudos konferencijoje sakė ji.
Viena mokytojų profesinė sąjunga pagrasino ketvirtadienį sostinėje vyksiančių atidarymo rungtynių tarp Meksikos ir Pietų Afrikos metu surengti protestus, jeigu vyriausybė neatsižvelgs į reikalavimus dėl atlyginimų didinimo ir pensijų reformų.
Birželio 1 d. policija ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išvaikė protestuotojus prie senosios Zokalo aikštės, kur valdžios institucijos įrengė Pasaulio futbolo čempionato sirgalių zoną su milžinišku ekranu.
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Aplink aikštę esančios gatvės tebėra užtvertos metalinėmis barikadomis, kurios, kaip teigė C. Sheinbaum, skirtos apsisaugoti nuo „provokacijų“.
Praėjusią savaitę protestuojantys mokytojai Meksiko miesto centre taip pat nuvertė žaidėjams pagerbti įrengtas statulas.