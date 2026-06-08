Po dar vienos Ch. Erikseno nelaimės – Danijos gydytojo žinia

Šis incidentas sutiko draugiškų rungtynių tarp Danijos ir Ukrainos metu – 65-ąją mačo minutę Ch. Eriksenas sukniubo aikštėje.
Laimei saugas po kelių minučių atgavo sąmonę ir atsistojęs sugebėjo pats palikti aikštę, o visas stadionas futbolininką palydėjo plojimais.
„Dabar reikia išanalizuoti jo širdies stimuliatorių, nes jis gali parodyti, kas slypėjo po šiuo įvykiu. Jis gana greitai atgavo sąmonę ir, manau, kad prietaisas padarė tai, kam ir buvo įdėtas“ , – samprotavo Danijos futbolo rinktinės gydytojas Mortenas Boesenas.
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Jis pridūrė, kad Ch. Eriksenas buvo išgabentas į Odensės miesto ligoninę.
„Christianas šiuo metu jaučiasi gerai. Tai yra labai geras ženklas“, – tęsė gydytojas.
Primename, kad 2021 metais Ch. Eriksenas rungtynėse prieš Suomiją varžybų metu patyrė širdies smūgį ir kelias minutes buvo gaivintas sustojus širdžiai.
Nors iš pradžių buvo pranašauta, kad futbolininkui karjera bus baigta, tačiau neprabėgus nė metams Ch. Eriksenas sugrįžo į aikštę.