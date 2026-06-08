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Prieš pasaulio futbolo čempionatą - nerimas: užfiksuoti net keli išpuoliai

2026 m. birželio 8 d. 16:22
Lrytas.lt
Jau šį ketvirtadienį, birželio 11 dieną, prasidės JAV, Kanadoje ir Meksikoje vyksiantis pasaulio futbolo čempionatas. Visgi čempionatą vis dar supa istorijos, kurios neigiamu atspalviu nušviečia vieną iš jį rengsiančių šalių – JAV.
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Netoli vietos Kanzas Sityje, kur čempionatui jo metu ruošis Anglijos futbolo rinktinė, (apie 6 kilometrų atstumu) šeštadienio (birželio 6 d.) rytą buvo užfiksuoti šūviai. Incidento metu buvo sužeisti 9 žmonės.
Policijos teigimu, joks įtariamasis šiuo metu nėra suimtas.
Anglijos rinktinės incidento metu šioje stovykloje nebuvo. Ji šiuo metu vis dar yra Floridos valstijoje, kur šeštadienį 1:0 nugalėjo Naujosios Zelandijos futbolininkus. Kanzas Sityje čempionato metu treniruosis ir Argentinos ir Nyderlandų komandos.
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Tuo tarpu Niujorke, netoli kurio esančiame „MetLife“ stadione vyks ir grupių etapo kovos, ir pasaulio čempionato finalas, praėjusią naktį buvo pranešta apie mirtinu galėjusį tapti išpuolį vienoje iš žinomiausių metro stočių.
Penn stotyje, kaip teigiama, benamis vyras subadė net 6 žmones. Laimei, pavojus nė vieno iš nukentėjusiųjų gyvybei negresia. Vyras šiuo metu yra suimtas.
Grupių etape Naujojo Džersio valstijoje esančiame stadione rungtyniaus net 9 skirtingos rinktinės, tarp kurių – ir Anglija bei Prancūzija.
ginkluotas išpuolisAnglijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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