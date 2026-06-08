U21 futbolo rinktinė išplėšė kovingas lygiąsias prieš Estijos ekipą

Andriaus Skerlos treniruojama rinktinė Rygoje 2:2 (1:2) sužaidė su Estijos komandą. Antrąsias rungtynes Lietuvos rinktinė žais antradienį Tauragėje, kur nuo 18 valandos priims Latvijos komandą.
Jei laimės šias rungtynes, lietuviai taps nugalėtojais, mat pirmoje turnyro dvikovoje penktadienį estai ir latviai išsiskyrė taikiai.
Sekmadienio susitikimas lietuviams prasidėjo nelengvai, mat jau po pirmųjų penkiolikos minučių estai pirmavo 2:0.
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Visgi, dar prieš pertrauką Sidas Praleika pelnė įvartį ir ilsėtis komandos išėjo estams pirmaujant vienu tiksliu smūgiu.
Po pertraukos lietuviai dar labiau suaktyvino savo puolimą ir galų gale tai davė vaisių, kai antro kėlinio pabaigoje Jonas Usavičius gražiu smūgiu rezultatą išlygino.
Vėliau lietuviai dar pelnė ir trečią įvartį, tačiau teisėjas jį atšaukė, tad susitikimas baigėsi lygiosiomis.
Vaikinų U21 Baltijos taurės turnyro statistika
Estija – Lietuva 2:2 (2:1)
Daugavgryvos stadionas, Ryga; teisėjas – Deniss Kozlovs (Latvija)
Įvarčiai: 12 min. ir 15 min. Karel Mustmaa (Estija); 33 min. Sidas Praleika, 83 min. Jonas Usavičius (Lietuva)
Įspėti: 65 min. Robert Veering, 72 min. Tristan Pajo (Estija); 46 min. Sidas Praleika (Lietuva)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Rokas Bagdonavičius, Tautvydas Burdzilauskas (73 min. Martynas Šetkus), Oskar Pukelis, Sidas Praleika, Dovas Grudzinskas (46 min. Nikita Pavlovskij), Dominykas Taučas (86 min. Denis Ževžikovas), Ernestas Gudelevičius (63 min. Jonas Usavičius), Motiejus Šapola (63 min. Patrik Matyžonok), Nedas Garbaliauskas (73 min. Romualdas Jansonas), Edgaras Bierontas, Faustas Steponavičius (63 min. Adrian Lickūnas).
Atsargoje: Paulius Linkevičius, Patrikas Pranckus, Erik Kirjanov, Danielius Jarašius.