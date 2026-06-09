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Baltijos taurės kulminacija: 16 metų trofėjaus neturėję Lietuvos futbolininkai prieš estus

2026 m. birželio 9 d. 17:49
Lrytas.lt
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Jau antradienio vakarą Lietuvos vyrų futbolo rinktinės laukia vienas svarbiausių šių metų testų. Baltijos taurės finale Edgaro Jankausko auklėtiniai Taline kaunasi su Estijos rinktine ir sieks pirmą kartą po 16 metų parvežti taurę į Lietuvą.
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Susitikimas antradienį startuoja 19 valandą „A le Coq arena“ stadione.
Tai yra 2024-ųjų finalo pakartojimas. Tąsyk Kaune po baudinių triumfavo Estijos futbolininkai, kurie ir kėlė taurę į viršų.
Taurės pusfinalyje Kaune lietuviai sugebėjo įveikti po 11 metrų baudinių serijos Latviją. Mačas ir pratęsimas baigėsi 1:1, o nuo 11 metrų žymos lietuviai mušė sėkimingiau 4:3.
Tuo tarpu estai kitame pusfinalyje palaužė Farerų salų nacionalinę ekipą 1:0.
Lietuva Baltijos taurės turnyrą yra laimėjusi 10 kartų, Estija – penkis. Daugiausiai šį trofėjų – net 14 kartų – laimėjo latviai.
Iš viso Lietuva ir Estija buvo susitikusios 52 kartus ir abiejų komandos pergalių santykis yra labai panašus: mūsiškiai laimėjo 21 kartą, varžovai – 22. Dar devyni susitikimai baigėsi taikiai.
Lietuvos vyrų futbolo rinktinėEstijos vyrų futbolo rinktinėBaltijos futbolo taurė
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