Baltijos taurės kulminacija: 16 metų trofėjaus neturėję Lietuvos futbolininkai prieš estus

Susitikimas antradienį startuoja 19 valandą „A le Coq arena“ stadione.
Tai yra 2024-ųjų finalo pakartojimas. Tąsyk Kaune po baudinių triumfavo Estijos futbolininkai, kurie ir kėlė taurę į viršų.
Taurės pusfinalyje Kaune lietuviai sugebėjo įveikti po 11 metrų baudinių serijos Latviją. Mačas ir pratęsimas baigėsi 1:1, o nuo 11 metrų žymos lietuviai mušė sėkimingiau 4:3.
Tuo tarpu estai kitame pusfinalyje palaužė Farerų salų nacionalinę ekipą 1:0.
Lietuva Baltijos taurės turnyrą yra laimėjusi 10 kartų, Estija – penkis. Daugiausiai šį trofėjų – net 14 kartų – laimėjo latviai.
Iš viso Lietuva ir Estija buvo susitikusios 52 kartus ir abiejų komandos pergalių santykis yra labai panašus: mūsiškiai laimėjo 21 kartą, varžovai – 22. Dar devyni susitikimai baigėsi taikiai.
Lietuvos vyrų futbolo rinktinėEstijos vyrų futbolo rinktinėBaltijos futbolo taurė
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