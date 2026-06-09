Dar vienas skandalas pasaulio futbolo čempionate: į JAV neįleistas vienas iš teisėjų

Iš pradžių apie tai neminėdama vyro tapatybės pranešė JAV pasienio kontrolės agentūra (CBP), o vėliau žinią patvirtino ir FIFA – teisėjui iš Somalio Omarui Abdulkadirui Artanui buvo uždrausta patekti į JAV, jis buvo apgręžtas ir deportuotas.
CBP vėliau paaiškino, kad O. Artanas, kaip ir visi į šalį atvykstantys asmenys, praėjo patikrą, kurios metu pareigūnai turėjo patvirtinti turimą informaciją ir nustatyti, ar jis gali patekti į šalį. Po šio patikrinimo buvo nustatyta, kad dėl O. Artano kyla klausimų, todėl jam buvo uždrausta patekti į JAV.
Siekdama užbėgti įvykiams už akių ir palengvinti patekimo į JAV procesą, Somalio ambasada Nairobyje (Kenija) O. Artanui buvo išdavusi diplomatinį pasą.
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Somalio futbolo federacija kreipėsi į FIFA siekdama paaiškinimo, tačiau tarptautinė futbolą prižiūrinti organizacija pirmadienį išplatino pranešimą, kuriame kratosi atsakomybės ir teigia, kad vizų ir patekimo į valstybes klausimais visą autoritetą perduoda šalims, kurios rengia čempionatą.
2025-aisiais O. Artanas buvo pripažintas geriausiu Afrikos teisėju.
Kaip rašėme anksčiau, Irano futbolo rinktinė į JAV, kur žais visas trejas savo rungtynes grupės etape, patekti galės tik dvikovos dieną ir išvykti iš šalies turės tą patį vakarą, o net keletui svarbių Irano futbolo federacijos atstovų vizos suteiktos nebuvo.
Likus mažiau nei savaitei iki pasaulio futbolo čempionato pradžios užfiksuoti net keli ginkluoti išpuoliai: vienas – Kanzas Sityje netoli vietos, kur čempionato metu bazuosis Anglijos rinktinė, kitas – Niujorko, rengsiančio pirmenybių finalą, metro stotyje.