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Dar vienas skandalas pasaulio futbolo čempionate: į JAV neįleistas vienas iš teisėjų

2026 m. birželio 9 d. 08:22
Lrytas.lt
Dar neprasidėjus pasaulio futbolo čempionatui jau yra pranešama istorija po istorijos, kaip atvyksantys futbolininkai, aptarnaujantis personalas ir fanai JAV susiduria su įvairiausiais sunkumais. Šįkart nukentėjo ir vienas iš teisėjų, kuriam buvo uždrausta patekti į JAV.
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Iš pradžių apie tai neminėdama vyro tapatybės pranešė JAV pasienio kontrolės agentūra (CBP), o vėliau žinią patvirtino ir FIFA – teisėjui iš Somalio Omarui Abdulkadirui Artanui buvo uždrausta patekti į JAV, jis buvo apgręžtas ir deportuotas.
CBP vėliau paaiškino, kad O. Artanas, kaip ir visi į šalį atvykstantys asmenys, praėjo patikrą, kurios metu pareigūnai turėjo patvirtinti turimą informaciją ir nustatyti, ar jis gali patekti į šalį. Po šio patikrinimo buvo nustatyta, kad dėl O. Artano kyla klausimų, todėl jam buvo uždrausta patekti į JAV.
Siekdama užbėgti įvykiams už akių ir palengvinti patekimo į JAV procesą, Somalio ambasada Nairobyje (Kenija) O. Artanui buvo išdavusi diplomatinį pasą.
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Prieš pasaulio futbolo čempionatą - nerimas: užfiksuoti net keli išpuoliai

Prieš pasaulio futbolo čempionatą - nerimas: užfiksuoti net keli išpuoliai

Somalio futbolo federacija kreipėsi į FIFA siekdama paaiškinimo, tačiau tarptautinė futbolą prižiūrinti organizacija pirmadienį išplatino pranešimą, kuriame kratosi atsakomybės ir teigia, kad vizų ir patekimo į valstybes klausimais visą autoritetą perduoda šalims, kurios rengia čempionatą.
2025-aisiais O. Artanas buvo pripažintas geriausiu Afrikos teisėju.
Kaip rašėme anksčiau, Irano futbolo rinktinė į JAV, kur žais visas trejas savo rungtynes grupės etape, patekti galės tik dvikovos dieną ir išvykti iš šalies turės tą patį vakarą, o net keletui svarbių Irano futbolo federacijos atstovų vizos suteiktos nebuvo.
Likus mažiau nei savaitei iki pasaulio futbolo čempionato pradžios užfiksuoti net keli ginkluoti išpuoliai: vienas – Kanzas Sityje netoli vietos, kur čempionato metu bazuosis Anglijos rinktinė, kitas – Niujorko, rengsiančio pirmenybių finalą, metro stotyje.
2026 metų pasaulio futbolo čempionatasJAVvizos

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