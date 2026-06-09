FIFA prezidento bandymas pakelti kampinį tapo pajuokų objektu

Artėjantį pasaulio futbolo čempionatą Jungtinėse Amerikos Valstijose, Meksikoje ir Kanadoje ir toliau krečia skandalai, o vienu atpirkimo ožių tapo FIFA prezidentas G. Infantino.
Šveicaras susilaukia daugybė kritikos dėl savo veiksmų ir pareiškimų, o futbolo gerbėjai ieško įvairiausių būdų, kaip įgelti pasaulio futbolo galvai.
Prieš prasidedant pasaulio čempionatui internete paplito senas vaizdo įrašas, kuriame FIFA prezidentas draugiškose rungtynėse pasipuošęs kapitono raiščiu nutarė pakelti kampinį.
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Visgi G. Infatino bandymas virto tikra katastrofa. FIFA vadovas kamuolį nuspyrė į kitą pusę, nei reikėjo, ir akimirksniu buvo užfiksuotas užribis.
Šis vaizdo įrašas futbolo sirgalius ir prajuokino, ir supykdė. Vieni šaipėsi ir G. Infantino tragiškų futbolo įgūdžių, o kiti svarstė, kaip žmogus, nesugebantis paspirti kamuolio, vadovauja futbolui.
G. Infantino dėl šio čempionato jau yra susilaukęs begalės kritikos. Futbolo gerbėjai yra nepatenkinti padidintu pasaulio čempionato rinktinių-dalyvių skaičiumi iki 48, dėl ko bus sulaukiama mažiau aukščiausio lygio rungtynių.
Daug kritikos strėlių skrieja ir dėl itin brangių bilietų kainų, tačiau FIFA prezidentas teigė, kad tokioje ekonomiškai išsivysčiusioje šalyje kaip JAV viskas ir turi būti brangiau, o jeigu ne organizatoriai, tuomet bilietų perpardavinėtojai vis tiek užsikeltų kainas.
Daugelį pykdo ir itin artima G. Infantino ir Donaldo Trumpo draugystė, už ką JAV prezidentas netgi buvo apdovanotas „FIFA taikos apdovanojimu“.
Tiesa, pastarasis apdovanojimas gali skambėti kiek ironiškai, kuomet Irano futbolininkams neleidžiama likti nakvoti JAV, o daliai štabo narių ir federacijos prezidentui nėra išduodamos vizos. Savo vizos nesulaukė ir vienas geriausių Afrikos žemynų teisėjų Omaras Abdulkadiras Artanas.