Įdomiausi futbolo žvaigždžių prietarai: bučiniai, išvirkšti apatiniai ir prakeiktos rinktinės

Ar esate girdėję apie Mario Zagallo? Jis – pirmasis žmogus, kuris laimėjo pasaulio čempionatą ir kaip žaidėjas, ir kaip treneris. Beje, jis buvo įsitikinęs, kad tokių rezultatų pasiekti jam padėjo magiškas skaičius 13.
O buvęs Prancūzijos rinktinės treneris Raymondas Domenechas 2010 metų pasaulio čempionatui savo komandą rinkosi atsižvelgdamas ir į astrologiją. Ypač jis nemėgo skorpionų ir liūtų.
Tiesa, prancūzams prietarai – ne naujiena. Pavyzdžiui, 1998 m. čempionate prancūzas Laurentas Blancas prieš kiekvienas rungtynes bučiuodavo pliką savo vartininko Fabieno Barthezo galvą. Panašu, kad bučiniai buvo sėkmingi, nes tais metais būtent Prancūzija tapo pasaulio čempione.
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Dar įdomesnis buvo Argentinos trenerio Carloso Bilardo užmojis. Kartą prietaringo trenerio rinktinė mačą laimėjo po to, kai Argentinos autobusas sugedo ir komanda į stadioną keliavo taksi. Vėliau, įsitikinęs, kad būtent tai atnešė Argentinai sėkmę, į nacionalinės rinktinės rungtynes jis ir toliau žaidėjus skatindavo vykti taksi.
O štai Nyderlandų futbolo legenda Johanas Cruyffas susikaupti rungtynėms galėdavo tik tuomet, kai atlikdavo neįtikėtiną rutiną. Pirmiausiai jis kumščiu suduodavo savo vartininkui Gertui Balsui į pilvą, o tada pereidavo per visą aikštę ir išspjaudavo kramtomąją gumą varžovų vartų kryptimi…
Būta ir kitokių istorijų. Pavyzdžiui, legendinis futbolininkas Pele kartą dėl savo nuosmukio futbole apkaltino laimingus marškinėlius, kuriuos buvo atidavęs sirgaliui. Teigiama, kad futbolininkas netgi pasamdė seklį, kad šis surastų sirgalių ir grąžintų jo marškinėlius.
O štai Rumunijos puolėjas Adrianas Mutu dėl savo nelaimių kaltino buvusią merginą. Futbolininkas buvo įsitikinęs, kad buvusi mylimoji jį prakeikė, todėl visas rungtynes žaisdavo apatinius dėvėdamas išvirkščiai – taip, kaip jam patarė raganos.
Tačiau absoliučiai geriausia istorija priklauso Australijos rinktinei „Socceroos“. Jei ne faktas, kad rinktinės žaidėjas Johnny Warrenas tai aprašė savo autobiografijoje, tuo patikėti būtų sunku.
Pasirodo, kad 1969 metais, norėdama gerai pasirodyti atrankose į pasaulio futbolo čempionatą, Australijos komanda kreipėsi pagalbos į šamaną. Teigiama, kad pastarasis prakeikė australų varžovus, todėl jie nesunkiai laimėjo rungtynes. Visgi išvykdami iš šalies šamanui sumokėti pamiršo, tad šis atkeršijo ir jiems – ėmė ir užkeikė komandą.
Teigiama, kad vėliau australams nesisekė ištisus dešimtmečius, kol galiausiai 2004 m. Australijos komikas Johnas Safranas nuvyko į Mozambiką ir televizijos laidoje pabandė „nuimti“ prakeiksmą. Netrukus po to komanda pateko į 2006 m. čempionatą.
O kokių neįtikėtinų istorijų nutiks šiemet, pamatysite jau nuo birželio 11-osios.