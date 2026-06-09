Prisisekite saugos diržus – viskas, ką reikia žinoti apie 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionatą

Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės bus surengtos net trijose šalyse – JAV, Meksikoje bei Kanadoje.
Pirmenybių startas bus duotas birželio 11-ąją, legendiniame „Estadio Azteca“ stadione, Meksiko mieste. Jame 22 val. ietis surems šeimininkė Meksika bei Pietų Afrikos Respublika.
Šis futbolo čempionatas taps istoriniu dėl daugelio aspektų, o portalas Lrytas kviečia plačiau pažvelgti į vasarą daugelį sporto sirgalių užkrėsiantį futbolo virusą.
Tris šalis apimsiančios pirmenybės taps ilgiausiu futbolo čempionatu per visą turnyro istoriją – jis truks net 39 dienas.
Taip čempionatas bus „ištemptas“ ne tik dėl logistinių priežasčių: jame varžysis rekordinis rinktinių kiekis – net 48 komandos (anksčiau didžiausias komandų skaičius buvo 32).
Šį kartą mums, lietuviams, teks taikytis prie neįprasto rungtynių laiko – akistatos bus rengiamos Šiaurės Amerikos žemyne, tad futbolo sirgaliams teks panaktinėti.
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104 mačai bus žaidžiami 16-oje skirtingų stadionų, o daugiau nei penkias savaites truksiantis futbolo maratonas finišuos liepos 19 d., Naujajame Džersyje, kuriame bus surengtas finalas.
Net 78 iš 104 rungtynių planuojama surengti Jungtinėse Amerikos Valstijose. Maža to, turnyro organizatoriai ruošiasi papildomiems iššūkiams, kuriuos kels ne tik saugumo užtikrinimas, bet ir klimatas.
Kai kuriuose miestuose vasarą prognozuojami itin aukšti karščiai, todėl FIFA rengia papildomus planus žaidėjų apsaugai.
Kanadoje čempionatas bus surengtas pirmą kartą šalies istorijoje, Meksika pirmenybes rengs jau trečiąjį kartą (1970, 1986).
Į JAV pasaulio futbolo čempionatas sugrįžta po 32-ejų metų pertraukos. Paskutinį ir vienintelį kartą šioje šalyje planetos pirmenybės buvo surengtos 1994 metais. Tąsyk čempionate triumfavo baudinių serijoje pergalę šventusi Brazilija, kuri finale įveikė Italiją.
Jei brazilai, kaip ir kiekviename planetos čempionate, yra laikomi vieni iš favoritų, italai vėl neprasibrovė į šį turnyrą – už jo borto keturiskart pasaulio čempionai liko neįveikę atrankos barjero.
Nors Italijos futbolo žvaigždžių pasaulio čempionate ir neišvysime, jame bus galima pamatyti pirmenybėse debiutuosiančių komandų.
Šią vasarą turnyre debiutuos keturios valstybės – Uzbekistanas, Jordanija, Žaliojo Kyšulio salos bei Kiurasao.
Kartu su naujomis rinktinėmis debiutuoja ir naujas čempionato formatas – 48 rinktinės bus suskirstytos į 12 grupių po keturias komandas.
Į šešioliktfinalio etapą pateks po dvi geriausias kiekvienos grupės komandas. Dar 8 rinktinės turės galimybę prasibrauti į atkrintamąsias iš trečiosios pozicijos.
Šis pasaulio futbolo čempionatas bus intriguojantis ir dėl savo asmenybių – čempionų titulą ginančios Argentinos rinktinės lyderiui Lioneliui Messi tai bus šeštosios planetos pirmenybės.
Po tiek pat kartų čempionate savo pavardes išvys ir portugalas Cristiano Ronaldo bei Meksikos vartininkas Guillermo Ochoa, tiesa, aikštėje jis pasirodys tik ketvirtajame čempionate.
L. Messi ir C. Ronaldo savo pirmuosiuose pasaulio čempionatuose debiutavo dar 2006 metais. Labai realu, kad šioms futbolo legendoms tai bus paskutinės planetos pirmenybės jų karjeroje.
Vyriausias būsimo čempionato žaidėjas – Škotijos rinktinės vartininkas Craigas Gordonas: jam 43 metai.
Tuo metu jauniausiam futbolininkui dar nėra 18 metų – Meksikos rinktinės saugas Gilberto Mora čempionato starte bus 17 metų ir 240 dienų amžiaus.
Daugiausiai žaidėjų šiam čempionatui „paruošęs“ klubas – „Manchester City“: iš šios komandos pirmenybėse varžysis net 19 žaidėjų.
Kas bus laikomi šio čempionato favoritais?
Prieš turnyrą superkompiuteris atliko skaičiavimus ir išanalizavęs daugiau nei 10 tūkst. galimų variacijų didžiausią tikimybę triumfuoti čempionate skiria Ispanijos rinktinei (16,1 proc.).
Po ispanų rikiuojasi prancūzai (13 proc.), trečioje vietoje atsidūrusi Anglija (11,2 proc.).
Pasaulio futbolo čempionato grupių sudėtis:
- A grupė:
- Meksika
- Pietų Afrikos Respublika
- Pietų Korėja
- Čekija
- B grupė
- Kanada
- Bosnija ir Hercegovina
- Kataras
- Šveicarija
- C grupė
- Brazilija
- Marokas
- Haitis
- Škotija
- D grupė
- JAV
- Paragvajus
- Australija
- Turkija
- E grupė
- Vokietija
- Kiurasao
- Dramblio Kaulo Krantas
- Ekvadoras
- F grupė
- Nyderlandai
- Japonija
- Švedija
- Tunisas
- G grupė
- Belgija
- Egiptas
- Iranas
- Naujoji Zelandija
- H grupė
- Ispanija
- Žaliajo Kyšulio salos
- Saudo Arabija
- Urugvajus
- I grupė
- Prancūzija
- Senegalas
- Irakas
- Norvegija
- J grupė
- Argentina
- Alžyras
- Austrija
- Jordanija
- K grupė
- Portugalija
- Kongo Demokratinė Respublika
- Uzbekistanas
- Kolumbija
- L grupė
- Anglija
- Kroatija
- Gana
- Panama