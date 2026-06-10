Atskleista, kiek čempionate uždirbs futbolo teisėjai: pinigus gaus net ir nepasirodę aikštėje

Skelbiama, kad 2026 m. pasaulio futbolo čempionato teisėjų sąraše esančio arbitro bazinis atlyginimas sieks 70 tūkst. JAV dolerių, o šoninio teisėjo atlyginimas bus 25 tūkstančiai. Tiek gaus arbitrai, įtraukti į sąrašus ir net dėl kažkokių priežasčių neteisėjavę nė vienos dvikovos.
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Už kiekvienas grupių etapo rungtynes aikštės arbitrams bus mokama papildomai po 3 tūkst. dolerių, o šoniniai teisėjai ir VAR vaizdo peržiūrų teisėjai gaus po 2 500 dolerių.
Kaip skelbia „The Times“, teisėjų atlyginimai artėjant lemiamoms kovoms vis didės: nuo atkrintamųjų dvikovų arbitrams už rungtynes bus mokama 10 000 dolerių, o šoniniams teisėjams – iki 5 000 dolerių.
Finalui pasirinktas arbitras gaus 25 tūkst. dolerių, o šoniniai teisėjai – po 15 tūkstančių.
2026 m. pasaulio futbolo čempionatas vyks Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje nuo birželio 11 d. iki liepos 19 d. Pirmą kartą istorijoje turnyre dalyvaus 48 rinktinės.