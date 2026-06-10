SportasFutbolas

Atskleista, kiek čempionate uždirbs futbolo teisėjai: pinigus gaus net ir nepasirodę aikštėje

2026 m. birželio 10 d. 08:36
Lrytas.lt
Jau po dienos startuosiančiame 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionate be žaidėjų vienais iš svarbesnių šio didžiausio futbolo „spektaklio“ aktoriais bus ir mačo teisėjai. Jau dabar aišku, kiek ir kokios sumos atiteks teisėjauti varžybose pakviestiems arbitrams.
Daugiau nuotraukų (2)
Skelbiama, kad 2026 m. pasaulio futbolo čempionato teisėjų sąraše esančio arbitro bazinis atlyginimas sieks 70 tūkst. JAV dolerių, o šoninio teisėjo atlyginimas bus 25 tūkstančiai. Tiek gaus arbitrai, įtraukti į sąrašus ir net dėl kažkokių priežasčių neteisėjavę nė vienos dvikovos.
Susiję straipsniai
Dar vienas skandalas pasaulio futbolo čempionate: į JAV neįleistas vienas iš teisėjų

Dar vienas skandalas pasaulio futbolo čempionate: į JAV neįleistas vienas iš teisėjų

Baltijos taurės „badas“ Lietuvos futbolo rinktinei tęsiasi – ji be trofėjaus lieka jau 16 metų

Baltijos taurės „badas“ Lietuvos futbolo rinktinei tęsiasi – ji be trofėjaus lieka jau 16 metų (3)

FIFA prezidento bandymas pakelti kampinį tapo pajuokų objektu

FIFA prezidento bandymas pakelti kampinį tapo pajuokų objektu

Už kiekvienas grupių etapo rungtynes aikštės ​​arbitrams bus mokama papildomai po 3 tūkst. dolerių, o šoniniai teisėjai ir VAR vaizdo peržiūrų teisėjai gaus po 2 500 dolerių.
Kaip skelbia „The Times“, teisėjų atlyginimai artėjant lemiamoms kovoms vis didės: nuo atkrintamųjų dvikovų arbitrams už rungtynes bus mokama 10 000 dolerių, o šoniniams teisėjams – iki 5 000 dolerių.
Finalui pasirinktas arbitras gaus 25 tūkst. dolerių, o šoniniai teisėjai – po 15 tūkstančių.
2026 m. pasaulio futbolo čempionatas vyks Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje nuo birželio 11 d. iki liepos 19 d. Pirmą kartą istorijoje turnyre dalyvaus 48 rinktinės.
futbolo teisėjaiteisėjas2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.