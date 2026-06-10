Baltijos taurę su U21 rinktine laimėjęs A. Skerla: „Džiugina, kad sunkiuose momentuose žaidėjai nepasiduoda“

Dvikova baigėsi dramatiškomis lygiosiomis 2:2, o lietuviams įvartį jau per pridėtą laiką pelnė Edgaras Bierontas.
Visos trys komandos (Lietuva, Latvija ir Estija) turnyre surinko po du taškus, tačiau lietuviams pirmą vietą atnešė daugiausiai įmuštų įvarčių (4), kai kitos dvi komandos jų pelnė po tris.
Lietuvos rinktinės treneris Andrius Skerla po pergalės turnyre akcentavo, jog jį labiausiai pradžiugino šioje stovykloje futbolininkų rodytas charakteris.
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„Visų pirma, tai norėtųsi padėkoti Tauragės miestui už gerą priėmimą, čia jautėmės labai komfortiškai, gyvenome ir treniravomės aukščiausiame lygyje. Šiaip jau pirmose rungtynėse Latvijoje [prieš Estiją], kurios pasibaigė 2:2, mūsų rinktinė parodė didelį charakterį.
Dirbu su šia rinktine antrą stovyklą, tie žaidėjai keičiasi ir mane džiugina, kad tokiuose sunkiuose momentuose jie nepasiduoda. Manau, kad šios rungtynės buvo geros ir iš mūsų pusės, turėjome gerus momentus įmušti įvarčius anksčiau, bet viskas susiklostė taip, kad teko vėl vytis varžovus. Didžiausia pagarba visiems žaidėjams, kad jie tikėjo, nenuleido rankų net praleidus įvartį pačioje rungtynių pabaigoje“, – savo žaidėjus gyrė A. Skerla.
Įdomu, kad startiniai vienuoliktukai abejose rungtynėse skyrėsi gana ryškiai, o paklaustas, kas nulėmė tokius sprendimus, treneris atviravo, jog norėjosi tinkamai paskirstyti krūvį visiems futbolininkams.
„Jaunimo rinktinių Baltijos taurių formatas yra toks įdomus, o šios kartos žaidėjai atstovauja TOPLYGOS klubams, kurių jau po kelių dienų laukia naujas turas. Sužaidus prieš dvi dienas vėl leisti tą pačią sudėtį ir galimai traumuoti žaidėjus tikrai nesinori.
Viskas buvo paruošta, kad žaistų kiti žaidėjai, pasirodytų, latviai irgi pakeitė dalį savo žaidėjų, bet manęs tikrai niekas nenuvylė, visi, kurie žengė į aikštę, davė savo ir prisidėjo prie šių lygiųjų, kurios leido laimėti taurę“, – pasakojo strategas.
Paklaustas, kokios emocijos apėmė latviams rungtynių pabaigoje išsiveržus į priekį, A. Skerla nesulaikė šypsenos.
„Galvojau, už ką čia man viskas, kas vyksta paskutinį mėnesį, nežinau, ką čia esu prisidirbęs [šypsosi]. Bet svarbu, kad viskas baigėsi su laiminga pabaiga, be galo džiaugiuosi už žaidėjus, už savo štabą, žmones, kurie čia atėjo pasirgti už mus ir smagu, kad taurė po ilgos pertraukos yra mūsų.
Praleidę jau turėjome rizikuoti, šaukiau savo gynėjams, kad eitų į priekį, ar pralaimėsi 1:2, ar 1:3, skirtumo nėra jokio. Tiek prieš estus, tiek prieš latvius rungtynės buvo gana dramatiškos, prieš keletą dienų galėjome ir, manau, privalėjome laimėti, ir dabar čia tas pats. Dabar jau galime kalbėti, ką norime, bet tikrai didžiausia pagarba žaidėjams“, – mintimis dalinosi treneris.
Jis taip pat sutiko, jog tokios pergalės gali prisidėti ir prie jaunų futbolininkų augimo bei pasitikėjimo auginimo.
„Kiekvienoje stovykloje turime nemažai naujų veidų ir rungtynių išvakarėse, per vakarienę, kai turėjo prisistatyti nauji žaidėjai, jie dainavo gal pusvalandį, 8 ar 9 nauji žaidėjai.
Manau, kad tokios rungtynės pridės jiems dar daugiau turimo pasitikėjimo, noro atstovauti Lietuvai. Turime šioje rinktinėje daug jaunų žaidėjų ir ji atrodo tikrai įdomiai“, – kalbėjo A. Skerla.