N. Kesminas pateikė prognozes visoms pasaulio čempionato grupėms

Vyrų trijulė pažvelgė į visas dvylika planetos pirmenybių grupių bei mėgino nuspėti jų baigtis.
Tačiau prieš pereinant prie prognozių, pašnekovai pirmiausia aptarė kelias aktualiausias futbolo temas – nuo Christiano Erikseno sveikatos iki čempionate laukiančių teisėjavimo naujovių.
Viena jautriausių temų tapo Erikseno situacija. Danas, jau kartą išgyvenęs itin pavojingą incidentą 2022-ųjų Europos čempionate, dar kartą sukniubo draugiškame mače su Ukraina.
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„Iš principo turbūt tai reiškia, kad tavo laikas futbole jau baigtas. Ar ne?“ – svarstė Vaitiekūnas.
Kesminas pripažino, kad dauguma žmonių tokioje situacijoje turbūt galvotų būtent taip, tačiau priminė, kad Erikseno atveju spėlioti itin sunku.
„Jis labai drąsus žmogus... Kiekvienas sveikai mąstantis žmogus taip galvotų, bet po pirmojo karto aš jau nebesiryšiu prognozuoti, ką jis darys toliau“, – kalbėjo komentatorius.
Kvitkauskas priminė, kad po pirmojo incidento Eriksenui buvo įstatytas širdies stimuliatorius, dėl kurio jis nebegalėjo rungtyniauti Italijoje. Vis dėlto buvęs futbolininkas neabejojo, kad danas rungtyniavimo netęsė neapgalvotai.
„Faktas, kad aukščiausio lygio klubuose yra medicinos personalas, kuris viską prižiūri, – sakė Kvitkauskas. – Turbūt, taip įsivaizduoju, kad jei jis žaidė – medikai jam leido. Jis buvo prižiūrimas. Bet, aišku, toks antras signalas... Tas širdies stimuliatorius tokiose situacijose veikiausiai smarkiai gelbėja. Nes širdžiai veikiant normaliai jis nieko nedaro, o laukia tokių momentų, kai kas kažkas įvyksta.
Būtų 24-eri ar 25-eri, neužsidirbęs pinigų... Bet dabar tau 34-eri, turi šeimą. Turbūt, kad ir kaip nesinori, man atrodo, kad rizika jau yra per didelė. Gaila labai žaidėjo, bet sveikata yra svarbiausia.“
Kita tema – naujovės taisyklių knygoje. Du pokyčius trijulė priėmė pozityviai. Pasaulio čempionate teisėjai galės peržiūrėti epizodus, susijusius su antra geltona kortele, jei ši virstų raudona.
„Nieko tokio, jei tu peržiūrinėji dėl raudonos – tai praktiškai tas pats. Adekvatūs dalykai“, – teigė Kesminas.
„Man tik įdomu, kaip viskas bus praktikoje, – pridūrė Ervinas. – Ant popieriaus visada gali prirašyti daug dalykų. Klausimas, ar nebus dar daugiau nereikalingų peržiūrų. Bet šiaip sutinku, nes būdavo tokių epizodų, kai žaidėjas kažką padaro, bet ne tokį kriminalą, kuris būtų vertas tiesioginės raudonos kortelės. Tačiau jei jis jau turi geltoną kortelę, tai yra svarbus, rungtynes keičiantis įvykis. Anksčiau to peržiūrėti nebuvo galima, o dabar galės. Tai yra logiška“, – aiškino Kvitkauskas.
Dar viena naujovė – penkių sekundžių taisyklė. Vartininkai per 8 sekundes turi išspirti kamuolį, o žaidėjai – išmesti jį iš užribio. Jei teisėjai matys, kad futbolininkas akivaizdžiai vilkina laiką, jie pradės skaičiuoti paskutines penkias sekundes.
Kvitkauskas tokį sprendimą sutiko itin palankiai ir iš karto pateikė pavyzdį iš Anglijos futbolo.
„Čia irgi labai gerai. Tokia „anti-Arsenal“ taisyklė, o šiuo atveju bus pritaikoma Anglijai, nes jie tai mėgsta. Man tai nesąmonė, kai žiūri „Premier“ lygą ir ten valo su rankšluosčiu kamuolį 40 sekundžių, blizgina... Ateik ir mesk tą kamuolį“, – sakė jis.
Galiausiai diskusija pasisuko link trenerių, kuriems artėjančiose pirmenybėse teks susidurti su didžiausiu spaudimu.
„Kaip visada – Brazilija, Anglija, Vokietija, Ispanija... Visos didžiosios šalys. Gal tik Prancūzijai ne, nes Didier Deschampsas jau dirba 13 metų, yra viską pasiekęs ir po čempionato bet kokiu atveju trauksis“, – kalbėjo komentatorius.
Kvitkauskas daugiausia dėmesio skyrė Anglijai ir Thomasui Tucheliui. Jo teigimu, vokiečiui kartelė bus keliama itin aukštai – ypač todėl, kad Southgate'o laikais anglų žygiai užsitęsdavo iki lemiamų čempionatų etapų.
„Jei anglams dabar nepasiseks, o praėjusiuose čempionatuose, su Garethu Southgate'u, jie eidavo toli, Thomasui Tucheliui bus viskas, jam bus uždarytos durys. Kaip va į JAV kiti negauna leidimų, taip jis į Angliją gyvenime nebegalės įskristi“, – šmaikštavo Kvitkauskas.
Tuo metu Vaitiekūnas sau būdingu stiliumi rado ir netikėtą kandidatą.
„Haičio strategui taip pat didžiulis spaudimas, nes turi spėti atgal į tikrąjį savo darbą. Apmokamų atostogų tik dvi savaites gavo, tai negali patekti į kitą etapą“, – juokavo jis.
Galiausiai Nerijus, Ervinas ir Paulius perėjo per visas pasaulio čempionato grupes ir pateikė savo prognozes.
Visos prognozės:
A grupė: Nerijus Kesminas: 1. Meksika 2. Čekija 3. Pietų Korėja 4. Pietų Afrika Ervinas Kvitkauskas: 1. Meksika 2. Čekija 3. Pietų Korėja 4. Pietų Afrika Paulius Vaitiekūnas: 1. Čekija 2. Pietų Korėja 3. Meksika 4. Pietų Afrika
B grupė: Nerijus Kesminas: 1. Kanada 2. Šveicarija 3. Bosnija ir Hercegovina 4. Kataras Ervinas Kvitkauskas: 1. Šveicarija 2. Bosnija ir Hercegovina 3. Kanada 4. Kataras Paulius Vaitiekūnas: 1. Šveicarija 2. Kanada 3. Kataras 4. Bosnija ir Hercegovina
C grupė: Nerijus Kesminas: 1. Brazilija 2. Marokas 3. Škotija 4. Haitis Ervinas Kvitkauskas: 1. Brazilija 2. Marokas 3. Škotija 4. Haitis Paulius Vaitiekūnas: 1. Brazilija 2. Marokas 3. Škotija 4. Haitis
D grupė: Nerijus Kesminas: 1. Turkija 2. JAV 3. Paragvajus 4. Australija Ervinas Kvitkauskas: 1. Turkija 2. Paragvajus 3. JAV 4. Australija Paulius Vaitiekūnas: 1. Turkija 2. JAV 3. Paragvajus 4. Australija
E grupė: Nerijus Kesminas: 1. Vokietija 2. Dramblio Kaulo Krantas 3. Ekvadoras 4. Kiurasao Ervinas Kvitkauskas: 1. Ekvadoras 2. Vokietija 3. Dramblio Kaulo Krantas 4. Kiurasao Paulius Vaitiekūnas: 1. Vokietija 2. Ekvadoras 3. Dramblio Kaulo Krantas 4. Kiurasao
F grupė: Nerijus Kesminas: 1. Japonija 2. Švedija 3. Nyderlandai 4. Tunisas Ervinas Kvitkauskas: 1. Nyderlandai 2. Japonija 3. Švedija 4. Tunisas Paulius Vaitiekūnas: 1. Nyderlandai 2. Švedija 3. Japonija 4. Tunisas
G grupė: Nerijus Kesminas: 1. Belgija 2. Egiptas 3. Iranas 4. Naujoji Zelandija Ervinas Kvitkauskas: 1. Belgija 2. Egiptas 3. Iranas 4. Naujoji Zelandija Paulius Vaitiekūnas: 1. Belgija 2. Egiptas 3. Iranas 4. Naujoji Zelandija
H grupė: Nerijus Kesminas: 1. Urugvajus 2. Ispanija 3. Saudo Arabija 4. Žaliasis Kyšulys Ervinas Kvitkauskas: 1. Ispanija 2. Urugvajus 3. Žaliasis Kyšulys 4. Saudo Arabija Paulius Vaitiekūnas: 1. Ispanija 2. Urugvajus 3. Saudo Arabija 4. Žaliasis Kyšulys
I grupė: Nerijus Kesminas: 1. Prancūzija 2. Senegalas 3. Norvegija 4. Irakas Ervinas Kvitkauskas: 1. Prancūzija 2. Norvegija 3. Senegalas 4. Irakas Paulius Vaitiekūnas: 1. Prancūzija 2. Norvegija 3. Senegalas 4. Irakas
J grupė: Nerijus Kesminas: 1. Austrija 2. Argentina 3. Alžyras 4. Jordanija Ervinas Kvitkauskas: 1. Austrija 2. Argentina 3. Alžyras 4. Jordanija Paulius Vaitiekūnas: 1. Argentina 2. Austrija 3. Alžyras 4. Jordanija
K grupė: Nerijus Kesminas: 1. Portugalija 2. Kolumbija 3. Kongo DR 4. Uzbekistanas Ervinas Kvitkauskas: 1. Portugalija 2. Kolumbija 3. Kongo DR 4. Uzbekistanas Paulius Vaitiekūnas: 1. Portugalija 2. Kolumbija 3. Uzbekistanas 4. Kongo DR
L grupė: Nerijus Kesminas: 1. Anglija 2. Kroatija 3. Gana 4. Panama Ervinas Kvitkauskas: 1. Anglija 2. Kroatija 3. Gana 4. Panama Paulius Vaitiekūnas: 1. Anglija 2. Gana 3. Kroatija 4. Panama
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