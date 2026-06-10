Nesėkmę patyręs E. Jankauskas: „Reikia pripažinti, jog laimėjo geresnė komanda“

Po dvikovos kalbėjęs Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas teigė, jog šioje dvikovoje išvydo itin daug emocijų.
„Emocijos čia tikrai buvo paaukštintame lygyje, o dabar daryti kažkokią gilią rungtynių analizę tikrai neverta. Kas plika akimi man įstrigo ir liko atmintyje, tai reikia pripažinti, jog šiandien laimėjo geresnė komanda, kad mes šiandien nebuvome tokie fiziški, kaip rungtynėse prieš tris dienas. Galbūt nespėjo komanda ir atsigauti, bet rungtynės tikrai nebuvo geros.
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Galbūt ir iš psichologinės pusės nesugebėjome susitvarkyti su tais lūkesčiais, įtampa, nes atrodė, kad tikrai turėjome sunkumų ir paprastuose techniniuose elementuose. Turėjome rimtų sunkumų ir dabar reikėtų gerai tai apžvelgti, pagalvoti, pakalbėti su žaidėjais, kas nutiko.
Atrodo, kad klydome pernelyg daug ir paprastose situacijose, kuriose tokio lygio žaidėjai neturėtų klysti, sužaidėme ženkliai žemiau savo standartų. Kaip ir sakiau, šiandien pelnytai laimėjo geresnė komanda“, – akcentavo treneris.
Jis plačiau papasakojo ir apie kai kuriuos taktinius rungtynių aspektus.
„Ruošėmės, žinojome, kad tai bus sunkios rungtynės nes estų rinktinė yra greita, fiziška, tvirta. Matėme, kad dvikovas vienas prieš vieną, greitas dvikovas mes daugiau pralaimėjome negu laimėjome. Kad jie bus tokie geri su kamuoliu prie mūsų baudos aikštelės man tikrai buvo siurprizas, visgi čia yra Estijos komanda, kuri nėra geriausių 50-uke.
Kaip leidome jiems įmušti įvartį, tai yra tikrai akivaizdžios klaidos. Ir čia jau nekalbame apie taktikas ir psichologiją. Paprasčiausiai arba jie labai geri, arba mes žaidėme labai blogai“, – mintimis dalinosi E. Jankauskas.
Kaip ir dvikovoje su Latvija, taip ir finale Lietuvos rinktinė kiek prasčiau atrodė antrame rungtynių kėlinyje, treneris pasidalino ir galimomis to priežastimis.
„Manau, kad tas vasaros laikas irgi nėra mums labai palankus, nes kai žaidėjai nėra įprastame žaidimo režime, tai akivaizdžiai atsiliepia jų sprendimuose, greityje. Tačiau visi ruošėsi rimtai, gyveno šiuo turnyru, galbūt netgi čia įžvelgčiau tą psichologinį barjerą – kartais per daug nori laimėti, per daug degi noru, o tada tave sukausto ir tai atsiliepia tavo fizinei būklei, techniniams elementams, prasideda klaidos“, – atviravo treneris.
Rungtynėse buvo parodyta net 13 geltonų kortelių, tai įstrigo ir E. Jankauskui.
„Jau nuo pirmų minučių pamatėme, kad prasidėjo ir tos provokacijos, nešvarūs žaidimai, Gvidą [Gineitį] erzino nuo pirmų minučių. Mes žinojome, kad taip gali būti, bet įtraukė mus į tą nešvarų žaidimą, apsistumdymus. Deja, įsivėlėme. Galbūt ir tai šiek tiek atėmė mūsų koncentraciją, šiuose dalykuose mes šiandien neatstovėjome“, – sakė E. Jankauskas.