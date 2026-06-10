Nuo „Coca-Cola“ ir grasinimų mirtimi iki pasaulio futbolo elito: moterys teisėjos, kurios kurs istoriją 2026-ųjų čempionate

Net 39 dienas trunkanti didžiausia futbolo šventė neabejotinai įtrauks ne tik šio sporto gerbėjus, bet ir visus, esančius šalia jų. Pasiruoškite intrigai, įdomiausioms istorijoms ir geriausiems vakarams! Tačiau ar tikrai apie artėjančią futbolo fiestą žinome viską?
Šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionatas bus didžiausias ir ilgiausias renginys organizacijos istorijoje. Čempionate dėl geriausiųjų titulo varžysis 48 nacionalinės rinktinės, kurios išvis sužais 104 rungtynes net 3 Šiaurės Amerikos šalyse: Jungtinėse Amerikos Valstijose, Meksikoje ir Kanadoje.
Ir nors čempionatas – vyrų rinktinių, jis ne ką mažiau svarbus ir moterims. Ir ne tik žiūrovėms – čempionate iš viso dirbs 6 moterys teisėjos, o dvi iš jų eis pagrindinių rungtynių teisėjų pareigas.
Tai reiškia, kad moterų skaičius čempionate bus toks pats, kaip ir istoriniame 2022 m. čempionate Katare, kai moterys pirmą kartą buvo įtrauktos į vyrų pasaulio čempionato teisėjų komandą.
Svarbias pozicijas čempionate užims net 6 moterys, o 2 iš jų – amerikietė Tori Penso ir meksikietė Katia Itzel García – užims pagrindinių teisėjų pareigas šalia kitų viso pasaulio geriausių arbitrų.
Nuo verslo pasaulio iki futbolo aikštės
Ne ką mažiau intriguojančios ir šių moterų istorijos. T. Penso – kurios tikrasis vardas yra Mary Victoria Penso – yra pirmoji moteris iš JAV, paskirta pagrindine teisėja vyrų Pasaulio čempionate.
Susiję straipsniai
Įdomu tai, kad moteris futbolu susižavėjo dar vaikystėje, kai pasaulio futbolo čempionatas 1994-aisiais vyko JAV. O praėjus daugiau nei 30 metų, į čempionatą, kuris ir vėl įvyks JAV, T. Penso jau grįžta kaip viena iš pagrindinių jo teisėjų.
Praėjusiais metais T. Penso teisėjavo ir FIFA pasaulio klubų taurės turnyre, ir yra viena iš nedaugelio moterų teisėjų, reguliariai kviečiamų į vyrų futbolo rungtynes.
Tiesa, futbolas nebuvo pirmoji jos aistra. Prieš pradėdama nuolatinį teisėjos darbą, Tori dirbo marketingo srityje su tokiais visame pasaulyje garsiais prekių ženklais kaip „Coca‑Cola“ ir „Red Bull“.
O dabar ji – ne tik trijų vaikų mama, ištekėjusi už kito garsaus teisėjo Chris Penso, bet ir universiteto dėstytoja, mokanti apie socialinius tinklus ir sportą.
Sulaukė netgi grasinimų mirtimi
Įspūdingai atrodo ir Katia Itzel Garcia dosjė. Ji – pirmoji moteris iš Meksikos, kuri bus pagrindinė teisėja vyrų FIFA Pasaulio čempionate, „užkopusi“ nuo regioninių varžybų. Be to, tai – moteris, kuri taip pat yra teisėjavusi ir olimpinėse žaidynėse.
Futbolą Katia pažino ir iš kitos pusės – anksčiau jį žaidė ir pati, tačiau vėliau pasirinko teisėjos kelią, ir tapo viena geriausių viso pasaulio teisėjų. Su profesionalais ji dirba jau daugiau nei 10 metų – FIFA ženklelį gavo 2019 m., o jau po kelių metų ėmė teisėjauti tarptautiniuose turnyruose.
Vis dėlto jos kelias nebuvo lengvas. Po „Leagues Cup“ rungtynių tarp „FC Cincinnati“ ir „Monterrey“, Katia sulaukė užgauliojimų internete, peraugusių netgi į grasinimus mirtimi. Į tai sureagavo ir FIFA prezidentas Gianni Infantino, viešai išreiškęs palaikymą teisėjai bei visai Meksikos futbolo federacijai.
Žiniasklaida tuomet skelbė, kad jos atvejis atvėrė diskusiją apie pagarbą moterims futbole, o pati Katia yra sakiusi, kad pagarba apskritai nėra derybų objektas.
Stebėti FIFA pasaulio futbolo čempionatą TV3 žiniasklaidos grupė kviečia jau nuo birželio 11-osios!