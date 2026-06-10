Rinktinės futbolininkų verdiktas: „Varžovus padarėme geresne komanda ir geresniais žaidėjais“

Antradienio vakarą Taline Lietuvos rinktinė 0:1 nusileido Estijai ir antrame turnyre paeiliui šiam varžovui nusileido lemiamose rungtynėse.
Po dvikovos kalbėję Lietuvos rinktinės futbolininkai teigė, esą varžovas tądien buvo geresnis ir tai parodė aikštėje.
„Buvo du skirtingi kėliniai. Pirmame buvo nebloga kova tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, tačiau po pertraukos nusileidome žemiau, jie pradėjo atrasti daugiau erdvių, pajuto žaidimą, kontroliavo rungtynes ir nusipelnė laimėti. Apmaudu, skaudu, bet toks yra futbolas.
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Estija gera komanda, tačiau manau, kad tai pirmiausia yra mūsų problema. Pirmajame kėlinyje, kai nedavėme jiems žaisti su kamuoliu, jie neatrodė tokie įspūdingi. Po pertraukos mes tiesiog buvome per silpni“, – pripažino kapitonas.
Su juo sutiko ir rinktinės gynėjas Vilius Armalas.
„Sunku kalbėti po tokių rungtynių, bet manau, kad turbūt pralaimėjome pelnytai, tarsi patys estus padarėme geresne komanda ir geresniais žaidėjais“, – mintimis dalinosi Vengrijoje rungtyniaujantis gynėjas.
Įsimintinas šis langas buvo jaunajam Domantui Šlutai, kuris sulaukė pirmojo pakvietimo į rinktinę ir abi šio lango rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje.
„Visi matėme, kad estai buvo geresnė komanda, tiek pirmame, tiek ir antrame kėlinyje, tad rezultatas teisingas, pralaimėjome pelnytai. Ne tokio rezultato norėjome, bet ką padarysi.
Faktas, kad ši man ši dvikova buvo svarbiausia, nors nepasakyčiau, kad jaudulio buvo daugiau nei įprastai.
Norėjau tiesiog mėgautis, čia buvo mano svajonė. Žaisti už rinktinę yra pats geriausias jausmas, koks tik yra buvęs“, – atviras buvo debiutantas.