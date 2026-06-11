Laukimas baigtas: Meksikoje startuoja pasaulio futbolo čempionatas

Ketvirtadienį startuojantis 2026 metų pasaulio futbolo čempionatas prasideda A grupės rungtynėmis tarp šeimininkės Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos (PAR).
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Įdomu, jog būtent rungtynėmis tarp Meksikos ir PAR prasidėjo ir 2010 metų pasaulio čempionatas, kuris vyko pastarojoje valstybėje. Tuomet rungtynės baigėsi lygiosiomis 1:1.
Susiję straipsniai
Geriausią rezultatą pasaulio čempionate meksikiečiai užfiksavo 1970 ir 1986 metais, kuomet pasiekė ketvirtfinalio etapą. Įdomu, jog tuomet turnyrai vyko būtent Meksikoje.
PAR pasaulio čempionate žaidžia ketvirtą kartą, tačiau dar niekada neįveikė grupių etapo.
A grupėje taip pat varžos Čekijos ir Pietų Korėjos rinktinės.
Pasaulio čempionatas Meksikoje, JAV ir Kanadoje vyks iki liepos 19 dienos.