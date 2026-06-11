Nepražiopsokite: šį vakarą – pirmosios 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionato rungtynės!

Čempionato atidarymo rungtynės bus žaidžiamos ketvirtadienį, legendiniame „Estadio Azteca“ stadione, Meksiko mieste. Jame 22 val. ietis surems šeimininkė Meksika bei Pietų Afrikos Respublika.
Mačo eigą galėsite sekti Lrytas portale.
Šiame pasaulio futbolo čempionate bus sužaista net 104 mačai, jie įvyks 16 skirtingų stadionų. Pirmą kartą istorijoje planetos pirmenybės bus surengtos net trijose šalyse – JAV, Meksikoje bei Kanadoje.
Susiję straipsniai
Tris šalis apimsiančios pirmenybės taps ilgiausiu futbolo čempionatu per visą turnyro istoriją – jis truks net 39 dienas.
Taip čempionatas bus „ištemptas“ ne tik dėl logistinių priežasčių: jame varžysis rekordinis rinktinių kiekis – net 48 komandos (anksčiau didžiausias komandų skaičius buvo 32).
Šį kartą mums, lietuviams, teks taikytis prie neįprasto rungtynių laiko – akistatos bus rengiamos Šiaurės Amerikos žemyne, tad futbolo sirgaliams teks panaktinėti.
Kitose A grupės rungtynėse susikaus Pietų Korėjos ir Čekijos futbolininkai. Šios rungtynės vyks ankstyvą penktadienio rytą (5 valandą Lietuvos laiku).