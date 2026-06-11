UEFA spyris JAV ir FIFA: į šalį neįleistas Somalio teisėjas dirbs Supertaurės finale

JAV pasienio kontrolės agentūra (CBP) uždraudė teisėjui iš Somalio Omarui Abdulkadirui Artanui patekti į JAV, kur arbitras turėjo darbuotis pasaulio futbolo čempionate, kurį organizuoja Tarptautinė futbolo federacija (FIFA).
2025 metais geriausiu Afrikos teisėjų išrinktas O. Artanas buvo tardomas net 11 valandų, o vėliau paskelbė, jog šis kelia „grėsmę nacionaliniam saugumui“.
Pasak JAV pareigūnų, O. Artanas gali būti susijęs su teroristinėmis organizacijomis.
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Visgi didžiosios dalies pasaulio tokie JAV pareiškimai neįtikino ir Toronto merė Olivia Chow bei Britų Kolumbijos premjeras Davidas Eby siūlo leisti Somalio arbitrui teisėjauti Kanadoje.
Tuo tarpu į Somalį grįžęs O. Artanas buvo sutiktas kaip herojus.
Situacija pasinaudojo ir vis dažniau FIFA organizaciją kritikuojanti UEFA. Svarbiausia Europos futbolo organizacija paskelbė, jog būtent O. Artanas teisėjaus UEFA Supertaurės rungtynėms tarp Paryžiaus „Saint-Germain“ ir „Aston Villa“ komandų.
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