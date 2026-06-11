SportasFutbolas

UEFA spyris JAV ir FIFA: į šalį neįleistas Somalio teisėjas dirbs Supertaurės finale

2026 m. birželio 11 d. 16:38
Lrytas.lt
Artėjantį pasaulio futbolo čempionatą nepaliaujamai krečia įvairūs skandalai, o tuo naudodamiesi sau reklamą pasidarė Europos futbolo asociacijų sąjunga (UEFA).
Daugiau nuotraukų (3)
JAV pasienio kontrolės agentūra (CBP) uždraudė teisėjui iš Somalio Omarui Abdulkadirui Artanui patekti į JAV, kur arbitras turėjo darbuotis pasaulio futbolo čempionate, kurį organizuoja Tarptautinė futbolo federacija (FIFA).
2025 metais geriausiu Afrikos teisėjų išrinktas O. Artanas buvo tardomas net 11 valandų, o vėliau paskelbė, jog šis kelia „grėsmę nacionaliniam saugumui“.
Pasak JAV pareigūnų, O. Artanas gali būti susijęs su teroristinėmis organizacijomis.
Susiję straipsniai
Artėjant pirmosioms Pasaulio čempionato rungtynėms, C. Sheinbaum sako, kad padėtis kontroliuojama

Artėjant pirmosioms Pasaulio čempionato rungtynėms, C. Sheinbaum sako, kad padėtis kontroliuojama

Nuo „Coca-Cola“ ir grasinimų mirtimi iki pasaulio futbolo elito: moterys teisėjos, kurios kurs istoriją 2026-ųjų čempionate

Nuo „Coca-Cola“ ir grasinimų mirtimi iki pasaulio futbolo elito: moterys teisėjos, kurios kurs istoriją 2026-ųjų čempionate

Atskleista, kiek čempionate uždirbs futbolo teisėjai: pinigus gaus net ir nepasirodę aikštėje

Atskleista, kiek čempionate uždirbs futbolo teisėjai: pinigus gaus net ir nepasirodę aikštėje

Visgi didžiosios dalies pasaulio tokie JAV pareiškimai neįtikino ir Toronto merė Olivia Chow bei Britų Kolumbijos premjeras Davidas Eby siūlo leisti Somalio arbitrui teisėjauti Kanadoje.
Tuo tarpu į Somalį grįžęs O. Artanas buvo sutiktas kaip herojus.
Situacija pasinaudojo ir vis dažniau FIFA organizaciją kritikuojanti UEFA. Svarbiausia Europos futbolo organizacija paskelbė, jog būtent O. Artanas teisėjaus UEFA Supertaurės rungtynėms tarp Paryžiaus „Saint-Germain“ ir „Aston Villa“ komandų.
FIFAUEFAUEFA Supertaurė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.