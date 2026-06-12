Ar matėte? Arbitro žodžiai paliko be žado ir žaidėjus, ir žiūrovus: „Ką čia veplena teisėjas?“

Akistatos metu netrūko nei įvarčių, nei raudonų kortelių. Iš aikštės šiose rungtynėse dėl tiesioginių raudonų kortelių buvo pašalinti net trys futbolininkai.
Vienas iš pašalinimų įvyko po VAR peržiūros, tąsyk dėmesio centre atsidūrė ir mačo teisėjas Wiltonas Sampaio.
Futbolo specialistas iš Brazilijos 84-ąją akistatos minutę po vaizdo peržiūros parodė raudoną kortelę Pietų Afrikos Respublikos žaidėjui Themba Zwane.
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Pagal esamus atnaujinimus po VAR peržiūrų priimtus sprendimus teisėjas turi pakomentuoti mikrofonu. Šį kartą sėkmingai to W. Sampaio padaryti nepavyko.
Teisėjas itin laužyta anglų-brazilų kalba bandė pasakyti, kad T. Zwane už smūgį varžovui į veidą bus parodyta raudona kortelė, tačiau žodžių kratinys buvo nelabai aiškus nei aikštėje žaidusiems žaidėjams, nei akistatą stebėjusiems žiūrovams.
„Kokia kalba jis čia kalba?, „Ką jis čia veplena?“, „Ispanų komentatoriai visą laiką prasijuokė, svarbiausia, kad pabaigoje jis pasakė raudona kortelė“, „Absoliutus kinas“ – tokiais ir panašiais įspūdžiais internautai dalinosi po plačiai internete išplitusio teisėjo epizodo.
Primename, kad su trimis tiesioginėmis raudonomis kortelėmis šios rungtynės pateko į pasaulio čempionato istoriją – dar niekada atidarymo mače iš aikštės nebuvo išvaryti net trys žaidėjai.
Pietų Afrikos Respublika (PAR)Meksikos vyrų futbolo rinktinėteisėjas
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