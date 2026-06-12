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Pasaulio futbolo čempionate – pirmoji netektis

2026 m. birželio 12 d. 09:32
Lrytas.lt
Pasaulio futbolo čempionatas jau pirmąją varžybų dieną pareikalavo aukų. Skelbiama, kad atidarymo rungtynių metu mirė vienas iš futbolo sirgalių.
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Meksikos vadovybė praneša, kad ketvirtadienį vykusių pasaulio čempionato rungtynių tarp Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos rungtynių metu mirė 81-erių sirgalius iš Vokietijos.
Manoma, kad futbolo aistruolį ištiko širdies smūgis.
Internete išplitusiuose vaizdo įrašuose galima pamatyti, kaip medikai šalia stadiono dar bando išgelbėti sirgaliaus gyvybę, tačiau jų pastangos buvo bevaisės – į ligoninę išgabentam vokiečiui buvo konstatuota mirtis.
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Nors gaivinimo operacija buvo suteikta prie stadiono, kol kas nėra aišku, kurioje konkrečioje vietoje sirgalius ėmė jaustis blogai – stadione ar šalia jo.
Prieš rungtynes šalia stadiono, kuriose vyko atidarymo mačas, buvo įvykęs ne vienas sirgalių apsistumdytas, tiesa, remiantis vietos pranešimais, ši sirgaliaus mirtis nėra susijusi su minėtais incidentais.
Mirtisnetektis2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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