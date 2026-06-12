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Futbolo šventė aikštėje, bet ne tribūnose: antrajame pasaulio čempionato mače – tuščios kėdės

2026 m. birželio 12 d. 07:25
Lrytas.lt
Ketvirtadienį startavusiame 2026-ųjų pasaulio futbolo čempionate buvo sužaistos dar vienos rungtynės.
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A grupės mače Pietų Korėja surėmė ietis su Čekijos rinktine. Meksikoje vykusį mačą pa atkaklios kovos 2:1 (0:0) laimėjo korėjiečiai.
Visi įvarčiai buvo įmušti antrajame kėlinyje. Tiesa, į priekį pirmieji įsiveržė čekai, kai 59-ąją min. smūgiu galva pasižymėjo Ladislavas Krejči.
Ilgai čekai šiuo pranašumu nesidžiaugė – 67-ąją minutę rezultatą išlygino Hwang In-beomas, o 80-ąją minutę jį persvėrė Oh Hyeon-Gyu.
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Šios rungtynės didžiulio sirgalių susidomėjimo nesulaukė – daugiau nei 40 tūkstančių žiūrovų talpinantis Sapopano stadionas buvo pustuštis.
Primename, kad pirmajame A grupės mače Meksika 2:0 įveikė Pietų Afrikos Respubliką.
Pietų KorėjaČekijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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