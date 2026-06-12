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Ganos futbolininkas dėl seksualinio priekabiavimo bylos neįleistas į Kanadą

2026 m. birželio 12 d. 22:58
Lrytas.lt
Futbolininkas 32 metų Thomasas Partey privalės praleisti pirmąsias Ganos rungtynes pasaulio futbolo čempionate Toronte. Ganos rinktinės saugui buvo atsisakyta išduoti leidimą atvykti į Kanadą ir futbolininkas nežais akistatoje su Panama.
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Ganos rinktinė planetos pirmenybėse turi startuoti 17 dieną, kai „BMO Field“ stadione Toronte su Panama. FIFA situaciją žino ir tik patvirtino, kad T. Partey iš komandos stovyklos Bostone į Kanadą nevyks, nes Kanados vyriausybė atmetė jo vizos prašymą.
FIFA savo komentare pabrėžė, kad nedalyvauja šeimininkų imigracijos procesuose. Organizacija priminė, jog visų FIFA turnyrų metu galutinį sprendimą, kam išduoti vizas ir leisti atvykti į šalį, priima būtent turnyrą priimanti valstybė.
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Kanados imigracijos taisyklėse numatyta, kad asmenys, kurie yra padarę ar apkaltinti nusikalstama veika, gali būti neįleisti į šalį.
T. Partey Jungtinėje Karalystėje yra pateikti kaltinimai dėl kelių išžaginimo ir vieno seksualinio priekabiavimo epizodo. Pats futbolininkas kaltės nepripažįsta ir laukia teismo, kuris turėjo vykti lapkritį.
T. Partey žaidė „Arsenal“ klube nuo 2020 iki 2025 metų, o šiuo metu žaidžia ispanų „Villarreal“ klube. Jis Ganos rinktinei atstovavo 57 rungtynėse ir birželio 2 d. dalyvavo paskutinėse apšilimo rungtynėse su Velsu.
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