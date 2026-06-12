Kažkas neįtikėtino – pasaulio futbolo čempionate buvo sumuštas visų laikų rekordas!

Akistatą 2:0 (1:0) laimėjo ir pirmuosius taškus čempionate įsirašė meksikiečiai. Tiesa, mačas buvo paženklintas ne tik įvarčiais, bet ir raudonomis kortelėmis.
Jų atidarymo rungtynėse buvo parodytos net trys.
Pirmasis iš aikštės buvo išvarytas afrikietis Yaya Sithole'as, kuris 49-ąją minutę pasižymėjo paskutinės vilties pražanga.
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84-ąją minutė buvo parodyta dar viena raudona kortelė Pietų Afrikos Respublikos žaidėjui – po VAR peržiūros už smūgį į varžovui į veidą iš aikštės buvo išvarytas Themba Zwane.
Tuo reikalai nesibaigė – 92-ąją mačo minutę raudona kortele buvo nubaustas ir Meksikos žaidėjas Cesaras Montesas.
Akistata buvo užbaigta žaidžiant 10 žaidėjų prieš 9. Tai buvo visų laikų pasaulio čempionato atidarymo rungtynių rekordas.
Dar niekada per pirmąsias pirmenybių rungtynes nebuvo parodytos net trys raudonos kortelės.
Pietų Afrikos Respublika (PAR)Meksikos vyrų futbolo rinktinėraudona kortelė
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