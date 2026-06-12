Nuo 2006-ųjų be perstojo pasaulio futbolo čempionatus transliavusi LRT šį kartą turėjo padaryti pertrauką – pirmą kartą per 20 metų Lietuvos futbolo aistruoliai nacionalinio transliuotojo eteryje neišvys nė vienų planetos pirmenybių rungtynių.
To priežastis ketvirtadienį feisbuke aiškino LRT sporto projektų vadovas Ramūnas Grumbinas.
„LRT galėjo tapti vienu iš šiandien prasidedančio 2026 m. FIFA pasaulio futbolo čempionato transliuotojų. Lietuvos žiūrovams būtume galėję parodyti bent dalį rungtynių – apie 38 iš 104-erių, įskaitant atkrintamąsias ir finalus.
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Dėjau visas pastangas įsigyti šio čempionato transliavimo teises. Tačiau Seimo daugumai pradėjus veiksmus prieš LRT ir trejiems metams įšaldžius biudžetą (be to, buvo svarstomi ir gerokai drastiškesni finansavimo mažinimo scenarijai), tapo nebeįmanoma prisiimti ilgalaikių ir finansiškai reikšmingų įsipareigojimų. Tarp jų – ir 2026 m. pasaulio futbolo čempionato transliacijų teisės.
Apgailestauju, kad šį kartą LRT negalės pasiūlyti šių transliacijų žiūrovams, nors FIFA pasaulio čempionatus be pertraukų transliavo nuo 2006 metų.
PAPILDYMAS: (matau, kad reikia papildyti, nes komentuojantiems kyla neaiškumų): Derybų dėl FIFA teisių pabaigoje – 2025 m. vėlyvą rudenį – galutiniam susitarimui sutrukdė tuo pat metu prasidėjęs Seimo valdančiosios daugumos siekis mažinti LRT biudžetą ir keisti finansavimo modelį jau 2026-iesiems“, – rašė R. Grumbinas.