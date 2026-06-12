SportasFutbolas

Pasižymėkite: antroji pasaulio futbolo čempionato diena – kas ir kada žais?

2026 m. birželio 12 d. 08:04
Lrytas.lt
2026-ųjų pasaulio futbolo čempionatas pasitinka antrąją dieną, kuriame bus sužaistos dar dvejos rungtynės.
Daugiau nuotraukų (1)
Kovas B grupėje 22 valandą Lietuvos laiku pradės šeimininkė Kanada, kuri priims Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus.
Kiek vėliau įvyks ir kitos čempionato šeimininkės JAV pirmasis pirmenybių mačas. C grupėje amerikiečiai namie surems ietis su Paragvajaus rinktine, ši akistata vyks 4 ryto Lietuvos laiku (naktis iš penktadienio į šeštadienį).
Primename, kad pirmąją čempionato dieną buvo sužaistos dvi A grupės akistatos. Jose Meksika 2:0 pranoko Pietų Afrikos Respubliką, o Pietų Korėja 2:1 įveikė Čekiją.
Susiję straipsniai
Pasaulio futbolo šventė prasidėjo smūgiu į galvą ir trijų žaidėjų išvarymu

Pasaulio futbolo šventė prasidėjo smūgiu į galvą ir trijų žaidėjų išvarymu (1)

Futbolo šventė aikštėje, bet ne tribūnose: antrajame pasaulio čempionato mače – tuščios kėdės

Futbolo šventė aikštėje, bet ne tribūnose: antrajame pasaulio čempionato mače – tuščios kėdės

Kažkas neįtikėtino – pasaulio futbolo čempionate buvo sumuštas visų laikų rekordas!

Kažkas neįtikėtino – pasaulio futbolo čempionate buvo sumuštas visų laikų rekordas!

Kanados vyrų futbolo rinktinėJAV vyrų futbolo rinktinėParagvajus
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.