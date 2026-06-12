Pasižymėkite: antroji pasaulio futbolo čempionato diena – kas ir kada žais?

Kovas B grupėje 22 valandą Lietuvos laiku pradės šeimininkė Kanada, kuri priims Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus.
Kiek vėliau įvyks ir kitos čempionato šeimininkės JAV pirmasis pirmenybių mačas. C grupėje amerikiečiai namie surems ietis su Paragvajaus rinktine, ši akistata vyks 4 ryto Lietuvos laiku (naktis iš penktadienio į šeštadienį).
Primename, kad pirmąją čempionato dieną buvo sužaistos dvi A grupės akistatos. Jose Meksika 2:0 pranoko Pietų Afrikos Respubliką, o Pietų Korėja 2:1 įveikė Čekiją.
Kanados vyrų futbolo rinktinėJAV vyrų futbolo rinktinėParagvajus
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