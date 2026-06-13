Būna ir taip: policija sulaikė įtariamąjį persirengę futbolo čempionato talismanais

Peru policijos departamentas šią savaitę pasidalino vaizdo įrašu, kaip pasaulio futbolo čempionato talismanais – „Maple the Moose“ ir „Clutch the Bald Eagle“ – persirengę pareigūnai šturmavo vieno vyro namus.
„Mūsų komandos darbo dėka nustatėme, kad areštuotinas asmuo yra užkietėjęs futbolo fanas, gyvenantis ir kvepuojantis pasaulio futbolo čempionatu.
Mūsų žaliosios rinktinės personalas persirengė pasaulio čempionato talismanų kostiumais, kad prie jo priartėtų nesukeldami įtarimų ir galėtų jį areštuoti“, – „The Associated Press“ teigė policijos atstovas.
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Įtariama, kad sulaikytasis yra susijęs su nusikalstamomis grupuotėmis.
Peru policija yra žinoma savo išmoningais areštais. Prieš daugiau nei metus Valentino dienos proga pareigūnai buvo persirengę kapibarų kostiumais, rašo „New York Times“, o helovino proga įtariamuosius sulaikė apsirengę „Marvel“ herojų kostiumais.