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G. Nausėda vienai dienai tapo futbolininku

2026 m. birželio 13 d. 14:39
Lrytas.lt
Kai šeštadienį vyksta Lietuvos socialdemokratų partijos sąskrydis (LSDP), Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda nusprendė išbėgti į futbolo aikštelę.
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Šalies vadovas dalyvavo kasmetiniame labdaringame „Ambasadorių taurės“ turnyre, kuriame varžėsi komandos iš 20 šalių.
„Svarbus tarptautinis futbolo įvykis, o ir vyksta jis Vilniuje! Tradicinis labdaros turnyras „Ambasadorių taurė“ surinko 20 komandų, atstovaujančių šalims visame pasaulyje. Jas vienija bendra atsakomybė ateities kartoms“, – savo X paskyroje rašė prezidentas.
„Noriu nuoširdžiai padėkoti organizatoriams: „Help Street Children“, Lenkijos ambasadai Lietuvoje, visoms dalyvaujančioms ambasadoms ir visiems, kurie prisideda prie to, kad sportas vaikams taptų pasiekiamesnis.“
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Gitanas NausėdaPrezidentasfutbolo turnyras

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