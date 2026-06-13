G. Nausėda vienai dienai tapo futbolininku

Šalies vadovas dalyvavo kasmetiniame labdaringame „Ambasadorių taurės“ turnyre, kuriame varžėsi komandos iš 20 šalių.
„Svarbus tarptautinis futbolo įvykis, o ir vyksta jis Vilniuje! Tradicinis labdaros turnyras „Ambasadorių taurė“ surinko 20 komandų, atstovaujančių šalims visame pasaulyje. Jas vienija bendra atsakomybė ateities kartoms“, – savo X paskyroje rašė prezidentas.
„Noriu nuoširdžiai padėkoti organizatoriams: „Help Street Children“, Lenkijos ambasadai Lietuvoje, visoms dalyvaujančioms ambasadoms ir visiems, kurie prisideda prie to, kad sportas vaikams taptų pasiekiamesnis.“
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G. Nausėda yra ne kartą teigęs, kad yra sporto fanas, ir tiek pirmosios, tiek antrosios savo kadencijų metu buvo matomas ne viename sporto renginyje.