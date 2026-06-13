Konfliktas iš niekur: FIFA prezidentas pajuokavo apie Italijos rinktinę, šalies ministras supyko

Pirmosiose pirmenybių rungtynėse legendiniame „Estadio Azteca“ stadione Meksikos rinktinė 2:0 nugalėjo Pietų Afrikos Respublikos (PAR) atstovus. Tuo tarpu prieš dvikovą FIFA prezidentas Gianni Infantino davė trumpą interviu, kuris nuskambėjo gana plačiai.
Šiemet pirmą kartą istorijoje pasaulio čempionate rungiasi net 48 rinktinės. G. Infantino teigė, kad ateityje jų gali būti ir dar daugiau.
„Pirma turime pažiūrėti, kaip viskas seksis su 48 komandomis. Akivaizdu, kad visoms čia papuolusioms rinktinės tai yra didžiulė šventė. Kalbėjome apie 64 komandas, – brazilų televizijai CazéTV teigė italas. – Tokiu būdu nebūtų daugiau rungtynių, jų būtų tiek pat kiek ir su 48-iomis, bet dalyvautų ir būtų įsitraukusios daugiau komandų iš viso pasaulio.“
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Netrukus G. Infantino pajuokavo apie Italijos rinktinę, kuri jau trečią kartą iš eilės nepateko į pasaulio futbolo čempionatą. Šiemet Italija paskutiniajame atrankos etape po baudinių serijos pralaimėjo Bosnijai ir Hercegovinai.
„Pažiūrėsim, ar Italija patektų su 64 komandomis. Gal reikės ir visų 208, kad patektų“, – juokavo FIFA prezidentas.
Tokia jo replika ne itin prajuokino italus. Šalies sporto ministras Andrea Abodi, pasak Italijos naujienų agentūros Ansa, teigė ketinantis pasikalbėti su G. Infantino šia tema.
„Atstumas tarp Italijos ir Meksikos yra didžiulis, todėl skambutis telefonu žvelgiant į jo tvarkaraštį yra geriausias pasirinkimas. Man įdomu būtų išgirsti jo mintis“, – cituojamas ministras.
FIFAGianni InfantinoItalijos vyrų futbolo rinktinė
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