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Pasaulio futbolo čempionate – pirmoji įvarčių fiesta

2026 m. birželio 13 d. 08:13
Lrytas.lt
Jeigu iki šiol pasaulio futbolo čempionate daugiausia vieneriose rungtynėse buvo kritę trys įvarčiai, tai JAV ir Paragvajaus nacionalinių ekipų dvikovoje jų buvo net penki, o savų sirgalių palaikoma JAV iškovojo pergalę 4:1 (3:0).
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Pirmasis įvartis krito jau 7-ąją susitikimo minutę, kai bandydamas perimti kamuolį jį į savus vartus pasiuntė Paragvajaus atstovas Damienas Bobadilla.
Dar po 20 minučių JAV sirgaliai džiūgavo ir vėl, tačiau Folarino Baloguno pelnytas įvartis buvo neįskaitytas. Visgi antrojo įvarčio ilgai laukti jau nebereikėjo.
Jau po trijų minučių – 31-ąją susitiimo minutę – F. Balogunas greitoje atakoje pasižymėjo tiksliu smūgiu iš baudos aikštelės vidurio. 
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F. Baloguno benefisas tuo nesibaigė – 24-erių puolėjas per pirmojo kėlinio pridėtą laiką gudriai apžaidęs porą gynėjų pasižymėjo dar sykį.
Nors 73-iąją minutę rezultatą kiek sušvelnino Paragvajaus saugas Mauricio, dar vieną kontrataką sėkmingai realizavo amerikiečiai.
Giovanni Reyna aštuntąją pridėto laiko antrajame kėlinyje minutę įspūdingu smūgiu išorine pėdos dalimi į tolimąjį vartų kampą nuginklavo Paragvajaus vartų sargą Orlando Gillą.
JAV rungtynėse kontroliavo kamuolį (65% prieš 35%) ir atliko daugiau smūgių tiek į vartus (16 prieš 9), tiek ir į vartų plotą (6 prieš 1). Paragvajaus pelnytas įvartis buvo vienintelis kartas, kai ši Pietų Amerikos žemyno rinktinė kamuolį siuntė į vartų plotą.
Kitos JAV rungtynės – birželio 19-ąją su Australija, Paragvajaus – naktį iš birželio 19-osios į 20-ąją su Turkija.
JAV vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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