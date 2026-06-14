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„Tai mums kelia sunkumų“: be pergalės likusi Brazilijos futbolo žvaigždė pirštu dūrė į žolę

2026 m. birželio 14 d. 11:42
Lrytas.lt
Futbolo galiūnei Brazilijai nepavyko pergalingai pradėti planetos pirmenybių. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį vykusiame mače brazilai sužaidė lygiosiomis 1:1 su Maroko rinktine.
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Pirmieji įvartį praleidę Brazilijos futbolininkai vėliau atsitiesė – rezultatą įspūdingu smūgiu išlygino Vinicius Junioras.
Vis dėlto pergalės brazilams iškovoti nepavyko, o po lygiųjų įvarčiu pasižymėjusi Madrido „Real“ žvaigždė pirštu dūrė į JAV kepinusį karštį.
„Didžiulis karštis, tad žolė greitai išdžiūsta, dėl to žaidimas tampa vangus. Tai mums kelia sunkumų, nes negalime įsijausti į ritmą ir žaisti savo norimo futbolo.
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Mes nuolat norime judinti kamuolį iš vieno krašto į kitą, bet šios aplinkybės mums trukdo tai daryti.
Turime prisitaikyti, tikiu, kad tobulėsime ir pasieksime pergalių“, – samprotavo brazilas.
ViniciusMadrido RealBrazilijos vyrų futbolo rinktinė
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