Čempionato mače „Real“ ir „Inter“ žvaigždės griebėsi už galvų: 30 smūgių – nė vieno įvarčio!

Šį D grupės mačą laimėjo australai, kurie nugalėjo varžovus 2:0 (1:0).
Turkijos rinktinės nuo nesėkmės neišgelbėjo ir ryškiausios komandos žvaigždės Arda Guleras (Madrido „Real“) Hakanas Calhanoglu (Milano „Inter“).
Turkai iš viso atliko net 30 smūgių, bet jiems nepavyko įmušti nė vieno įvarčio. Ryškiausioms pasaulio žvaigždėms ne kartą teko griebtis už galvų.
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Tuo metu Australijos rinktinėje pasižymėjo Nestory Irankunda (27 min.) ir Connoro Metcalife'o (75 min.).
Po šios Australijos pergalės ji kartu su JAV dalinasi pirmąją poziciją D grupėje.