Po išvysto vaizdo ir FIFA sprendimo Anglijos futbolo legenda pratrūko: tai – absurdas, diktatūra

Akivaizdžia poros favorite laikyta Šveicarija nesugebėjo įveikti varžovų (1:1), o pirmajame kėlinyje šveicarams paskirtas įvartis tapo diskusijų taikiniu.
16-ąją rungtynių minutę šveicaras Remo Freuleris susidūrė su Kataro vartininku Mahmoudu Abunada. Teisėjas skyrė pražangą vartininkui ir parodė į 11 metrų žymą.
Vis dėlto žvelgiant iš pakartojimo pasirodė, kad pats R. Freuleris prieš šią išprovokuotą pražangą atsidūrė nuošalėje.
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Mačo metu buvo pranešama, kad vyksta VAR patikra, bet ji teisėjo sprendimo nepakeitė – buvo skirtas baudinys į Kataro vartus.
Įprastai FIFA dažnai kartoja tokius daug klausimų sukėlusius epizodus, maža to, prieš turnyrą FIFA daug dėmesio skyrė savo naujai, patobulintai pusiau automatinei nuošalės sistemai.
Prieš turnyro startą organizatoriai nuskenavo kiekvieną pasaulio čempionato žaidėją, kad sukurtų unikalius, tikroviškus avatarus.
Tai turėjo pateikti tiksliausią nuošalės sprendimų iliustraciją. Vis dėlto FIFA pranešė, kad dėl sistemos klaidos ir techninio gedimo nepavyko sugeneruoti šio epizodo pakartojimo.
Pakartojimų po itin daug klausimų sukėlusio epizodo iki pat mačo pabaigos FIFA nusprendė neberodyti, tai dar labiau supykdė futbolo bendruomenę, kuri dar akistatos metu forumuose išreiškė nepasitenkinimą.
Praėjus kelioms valandoms po rungtynių FIFA išplatino abiejų žaidėjų nuotraukas kaip įrodymą, kad jie buvo nuošalėje.
Vis dėlto net ir išplatintos nuotraukos socialinėje erdvėje pasėjo nežinomybę, o dar iki jų išplatinimo Anglijos futbolo legenda Gary Neville'as pratrūko.
„Mes visi manome, kad tai buvo akivaizdi nuošalė. Visi taip galvoja ir čia, ir namuose. Dar vienas dalykas, kuris garantuotai sukels abejonių, tai – delsimas. Tai sukuria vakuumą, kuris maitina sąmokslo teorijas. Tai gali sudaryti įspūdį, kad FIFA kažką slepia.
Tai tarsi diktatūra. Jie laiko šiuos įrodymus viduje, rungtynių metu, ir nerodo futbolo sirgaliams. Tai yra absurdas“, – ITV kalbėjo buvęs Anglijos rinktinės žaidėjas.