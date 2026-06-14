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Futbolo sirgaliai tiesiog sulaikė kvapą: pasaulio čempionate – neįtikėtina Brazilijos drama (1)

2026 m. birželio 14 d. 08:00
Lrytas.lt
Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato kovos. Šį kartą JAV vykusiame C grupės mače net penkiskart planetos čempionė Brazilija nesugebėjo pergalingai pradėti pirmenybių.
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Brazilai sužaidė lygiosiomis 1:1 (1:1) su Maroko rinktine.
Mačas buvo pažymėtas ne tik emocijomis, bet ir įspūdingo grožio kova, kurioje spindėjo ne tik įvarčiai, bet ir vartininkų darbas.
21-ąją rungtynių minutę į priekį išsiveržė Marokas, kai Brahimas Diazas įspūdingu tolimu smūgiu „permetė“ kamuolį per varžovų vartų sargą ir išvedė marokiečius į priekį.
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Ne ką mažiau įspūdingu įvarčiu pasižymėjo ir brazilai – 32-ąją minutę rezultatą išlygino Vinicius Junioras, kuris apsivaręs ne vieną varžovą kamuolį pasiuntė į viršutinį vartų kampą.
Antrajame kėlinyje netrūko pavojingų momentų, bet nei vienai iš ekipų pasinaudoti progomis nepavyko. Mačas baigėsi taikiai ir komandos pasidalino po tašką.
Kitose C grupės rungtynėse pergalingai čempionatą pradėjo Škotija, kuri 1:0 pranoko Haitį.
Vienintelio įvarčio autoriumi 30-ąją minutę tapo Johnas McGinnas. Ši pergalė leido škotams pakilti į pirmąją vietą lentelėje.
Brazilijos vyrų futbolo rinktinėMaroko vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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