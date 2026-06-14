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Griaustinis sekmadienio vakarą – skelbiama apie iš Lietuvos futbolo čempionato šalinamą klubą

2026 m. birželio 14 d. 22:12
Lrytas.lt
Panašu, kad Vilniaus „Riterių“ klubas pasiekė savo galą. Ilgą laiką naujienų portalų antraštėse neigiamame kontekste „figuravusi“ sostinės ekipa priėjo liepto galą.
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Futbolo tinklalaidės „Padkastas“ šaltiniai sekmadienį vakare paskelbė, kad „Riteriai“ yra šalinami iš Lietuvos futbolo čempionato.
„Po šiandien vykusio LFF VK susirinkimo sprendimas priimtas: Vilniaus „Riteriai“ šalinami iš Lietuvos futbolo aukščiausios lygos“, – feisbuke pranešė „Padkastas“. Netrukus šią informaciją patvirtino ir Lietuvos futbolo federacija.
Vilniaus klubas per 17 sužaistų mačų Lietuvos futbolo čempionate buvo iškovojęs tris taškus ir užėmė paskutinę vietą.
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Komandą dėl nevykdomų finansinių įsipareigojimų anksčiau paliko eilė žaidėjų bei vyriausiasis treneris.
Primename, kad birželio pradžioje Lietuvos futbolo federacija pranešė, jog Drausmės komitetas išnagrinėjo bylą dėl galimo LFF Drausmės kodekso pažeidimo ir priėmė sprendimą šalinti „Riterių B“ komandą iš LFF II lygos A diviziono pirmenybių.
Balandžio „Riteriai“ išplatino pranešimą, kuriame buvo teigiama, jog komanda pradėjo teisinę nemokumo proceso inicijavimo procedūrą.
Pridedama, kad tuo metu, pagal turimus duomenis, klubo įsiskolinimų kreditoriams bendra suma siekė 253 407,49 Eur.
Portalas Lrytas tąsyk susisiekė su Lietuvos futbolo Toplyga ir pasitikslino, kas nutiktų, jei „Riterius“ ištiktų krachas ir komanda būtų priversta pasitraukti iš Toplygos.
„Pasitraukus „Riteriams“ iš TOPLYGOS ir nesužaidus 50 procentų rungtynių, įsigaliotų nuostatų punktas 9.14, pagal kurį komandos pasiekti rezultatai būtų anuliuoti, paliekant drausmines rungtynių nuobaudas.
Vilniaus „Riteriai“<br>Ž.Gedvilos/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
Vilniaus „Riteriai“
Ž.Gedvilos/ELTA nuotr.
Sužaidus daugiau negu pusę rungtynių, pagal tą patį nuostatų punktą, anksčiau pasiekti rezultatai yra paliekami, o likusiuose nesužaistuose mačuose skiriami techniniai pralaimėjimai 0:3 ir komanda nėra klasifikuojama likusio sezono turnyro lentelėje“, – buvo pažymima pajėgiausio Lietuvos futbolo čempionato pozicijoje.
Šią informaciją sekmadienį vakare patvirtino ir pati Lietuvos futbolo federacija. Visi su šiuo sostinės klubu vykusių mačų rezultatai šiame Lietuvos futbolo čempionate yra anuliuojami.
Vilniaus RiteriaiToplyga

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