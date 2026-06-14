Svečiai kiek aktyviau pradėjo dvikovą: Motiejaus Burbos ir Leo Ribeiro atakas atrėmė Rokas Bagdonavičius. Tiesa, 20-ąją minutę vartininkas kapituliavo, kai jam kamuolį tarp kojų pasiuntė Nosa Edokpoloras.
Nemažai kampinių kėlę mėlynai balti taip pat pasižymėjo standartinės padėties metu. 38-ąją minutę Rimvydas Sadauskas laimėjo oro dvikovą, po kurios kamuolys dėkingai atšoko jį į vartus pasiuntusiam ir 8-uoju įvarčiu besidžiaugusiam Kaderui Njoya Abdelui.
Po pertraukos kauniečiai ilgiau kontroliavo kamuolį, tačiau abi komandos itin grėsmingų epizodų nesusikūrė. 75-ąją minutę situacija pakrypo „Kauno Žalgirio“ nenaudai, kai VAR patikros už paskutinės vilties pražangą raudoną kortelę užsidirbo starto sudėtyje pirmą kartą pasirodęs Luka Račičius.
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Žaidėjo pranašumą įgavę mėlynai balti atliko ne vieną grėsmingą perdavimą į baudos aikštelę, o kitoje aikštės pusėje žalgiriečiai išsiskyrė dviem pavojingais tolimais bandymais.
„Kauno Žalgiris“ su 30 taškų turnyro lentelėje nusileido į 3-iąją vietą, „Hegelmann“ klubo sąskaitoje – 18 taškų bei 8-oji pozicija.