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Katastrofa: „Kauno Žalgiris“ nelaimėjo jau septintųjų rungtynių iš eilės, lentelėje krito dar žemiau (1)

2026 m. birželio 14 d. 17:44
Lrytas.lt
Po rinktinių lango titulą ginantis čempionas „Kauno Žalgiris“ nesugrįžo į pergalingą ritmą. TOPLYGOJE pergalė neiškovota jau septintame mače iš eilės – 17-ojo turo dvikova svečiuose su Kauno rajono „Hegelmann“ baigėsi lygiosiomis 1:1 (1:1).
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Svečiai kiek aktyviau pradėjo dvikovą: Motiejaus Burbos ir Leo Ribeiro atakas atrėmė Rokas Bagdonavičius. Tiesa, 20-ąją minutę vartininkas kapituliavo, kai jam kamuolį tarp kojų pasiuntė Nosa Edokpoloras.
Nemažai kampinių kėlę mėlynai balti taip pat pasižymėjo standartinės padėties metu. 38-ąją minutę Rimvydas Sadauskas laimėjo oro dvikovą, po kurios kamuolys dėkingai atšoko jį į vartus pasiuntusiam ir 8-uoju įvarčiu besidžiaugusiam Kaderui Njoya Abdelui.
Po pertraukos kauniečiai ilgiau kontroliavo kamuolį, tačiau abi komandos itin grėsmingų epizodų nesusikūrė. 75-ąją minutę situacija pakrypo „Kauno Žalgirio“ nenaudai, kai VAR patikros už paskutinės vilties pražangą raudoną kortelę užsidirbo starto sudėtyje pirmą kartą pasirodęs Luka Račičius.
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Žaidėjo pranašumą įgavę mėlynai balti atliko ne vieną grėsmingą perdavimą į baudos aikštelę, o kitoje aikštės pusėje žalgiriečiai išsiskyrė dviem pavojingais tolimais bandymais.
„Kauno Žalgiris“ su 30 taškų turnyro lentelėje nusileido į 3-iąją vietą, „Hegelmann“ klubo sąskaitoje – 18 taškų bei 8-oji pozicija.
Kauno ŽalgirisKauno Hegelmann LitauenToplyga

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