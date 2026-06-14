Pasaulio futbolo čempionate – neeilinis įvykis: tai nutiko pirmą kartą nuo 1974-ųjų

Kanadoje vykusiose rungtynėse Australijos žaidėjai puikiai pasinaudojo greitomis atakomis ir nubaudė varžovus.
Tuo metu ne vieną žvaigždę savo gretose turėję turkai niekaip negalėjo surasti būtų atidaryti įvarčių sąskaitą – Turkijos rinktinės žaidėjai į varžovų vartus atliko net 30 smūgių.
Šių rungtynių metu užfiksuotas ir neeilinis įvykis – būtent Turkija tapo pirma komanda nuo 1974-ųjų, kuri pralaimėjo rungtynes bei nesugebėjo įmušti įvarčio į vartus smūgiuojant bent 30 kartų į varžovų vartus.
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Paskutinį kartą pasaulio čempionate toks epizodas buvo užfiksuotas prieš 52-ejus metus, kai Urugvajus 0:3 nusileido Švedijai.
Tąsyk Urugvajaus atakų šturmui taip pat niekaip nepavyko pralaužti varžovų gynybos sienos.
Australija ir Turkija pasaulio čempionate žaidžia D grupėje, kurioje taip pat varžosi JAV ir Paragvajus.