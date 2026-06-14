Prieš pirmąsias rungtynes – nemaloni žinia: Anglijos futbolo rinktinė buvo apvogta

Šią informaciją pranešė BBC, remdamasi Džeksono apygardos prokuratūros informacija.
Pridedama, kad bendra pavogtų daiktų vertė – 18 tūkst. eurų.
Įtariama, kad tarp pavogtų daiktų buvo keturios poros futbolo batelių, kamuolys, vartininko pirštinės, kai kurie treniruotėms skirti laikikliai, garsiakalbiai, kita treniruočių įranga.
Susiję straipsniai
Skelbiama, kad policija jau sulaikė du įtariamuosius, o dalis pavogtų daiktų buvo gražinta rinktinei.
Sekmadienį Anglijos futbolo rinktinė surengs pirmą pilnąją treniruotę, o žygį pirmenybėse pradės trečiadienį, akistata su Kroatija.