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Prieš pirmąsias rungtynes – nemaloni žinia: Anglijos futbolo rinktinė buvo apvogta

2026 m. birželio 14 d. 15:36
Lrytas.lt
Birželio 17-ąją savo žygį pasaulio futbolo čempione pradėsianti Anglijos rinktinė sulaukė nemalonios žinios. Skelbiama, kad ekipai persikeliant į Kanzasą, buvo pavogta dalis treniruočių įrangos.
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Šią informaciją pranešė BBC, remdamasi Džeksono apygardos prokuratūros informacija.
Pridedama, kad bendra pavogtų daiktų vertė – 18 tūkst. eurų.
Įtariama, kad tarp pavogtų daiktų buvo keturios poros futbolo batelių, kamuolys, vartininko pirštinės, kai kurie treniruotėms skirti laikikliai, garsiakalbiai, kita treniruočių įranga.
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Skelbiama, kad policija jau sulaikė du įtariamuosius, o dalis pavogtų daiktų buvo gražinta rinktinei.
Sekmadienį Anglijos futbolo rinktinė surengs pirmą pilnąją treniruotę, o žygį pirmenybėse pradės trečiadienį, akistata su Kroatija.
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