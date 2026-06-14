Pasaulio čempionate – fantastiškas įvarčių šou: iškovota rekordinė pergalė, mušė, kas netingėjo

Vokietija varžovams smogė akistatos pradžioje – pirmasis įvartis į debiutantų vartus krito dar 6-ąją rungtynių minutę.
Jo autoriumi tapo fantastišku smūgiu pasižymėjęs Felixas Nmecha.
Po įmušto įvarčio Vokietija nenustojo pulti varžovų vartų, bet apsigynusi Kiurasao patys pasinaudojo proga surengti išpuolį ir 22-ąją minutę nuginklavo Vokietijos vartininką Manuelį Neuerį.
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Istorinio Kiurasao įvarčio autoriumi tapo Livano Comenencia.
Po netikėto šalto dušo vokiečiai atsiteisė 38-ąją rungtynių minutę – po kampinio situacijos smūgiu galvą Vokietiją dar kartą į priekį išvedė Nico Schlotterbeckas.
Dar vieną dūrį futbolo milžinai debiutantams smeigė prieš pat pirmojo kėlinio pabaigą – 11 metrų baudinį per teisėjo pridėtą laiką realizavo Kai'ui Havertzas.
Vokietija nestabdė ir antrajame kėlinyje – praėjus kelioms minutėms nuo jo starto krito ketvirtasis įvartis į Kiurasao vartus. Jo autoriumi tapo Jamalas Musiala.
Penktuoju taikliu smūgiu vokiečiai pasižymėjo 68-ąją akistatos minutę, tąsyk kamuolį į vartus nukreipė Nathanielis Brownas.
77-ąją minutę Vokietija pasižymėjo šeštuoju įvarčiu – laiku ir vietoje atsidūręs Denizas Undavas padidino pranašumą iki 6:1. 88-ąją minutę antrąjį savo ir septintąjį komandos įvartį įmušė K. Havertzas.
Straipsnį papildysime rungtynių eigoje...