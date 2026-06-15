„Riteriai“ išmesti iš Toplygos – pokyčiai pakeitė ir lentelę, kaip klubų pozicijos atrodo dabar?

Aukščiausias šalies futbolo organas turėjo omenyje Vilniaus „Riterių“ klubą, kuris po LFF Drausmės komiteto posėdžio sprendimo buvo pašalintas iš Lietuvos futbolo čempionato (Toplygos).
„Riteriai“ per 17 sužaistų rungtynių buvo sukrapštę vos 3 taškus – lygiosiomis sužaidė su „Šiauliais“, Vilniaus „Žalgiriu“ ir Kauno rajono „Hegelmann“.
Pagal reglamentą, visų 17 sužaistų rungtynių rezultatai buvo anuliuoti, tai reiškia, kad Lietuvos futbolo čempionato lentelė taip pat neišvengė pokyčių.
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Labiausiai „Riterių“ krachu „džiaugtis“ turėtų „Šiauliai“, „Žalgiris“ ir „Hegelmann“ – jie neteks mažiausiai taškų, kai iš kitų Toplygos klubų bus atimti net 6 taškai.
Pagal atnaujintą lentelę lyderių poziciją išlaiko Telšių „Džiugas“ (27 taškai), antroje vietoje – Vilniaus rajono „Transinvest“ (25 taškai), trečioje – „Kauno Žalgiris“ (24 taškai).
Papildomos dovanos sulaukęs Vilniaus „Žalgiris“ pakilo į ketvirtąją vietą (21 taškas), Marijampolės „Sūduva“ nukrito į penktąją vietą (20 taškų), šeštojoje vietoje rikiuojasi Gargždų Banga (18 taškų), septintoje – Kauno rajono „Hegelmann“ (17 taškų), aštuntoje – „Panevėžys“ (15 taškų), devintoje – „FA Šiauliai“ (13 taškų).