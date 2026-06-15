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Dar niekieno nebandyta taktika – pirmasis ja pasinaudojo Japonijos futbolo rinktinės treneris

2026 m. birželio 15 d. 13:49
Lrytas.lt
Pirmadienį pasaulio futbolo čempionato F grupėje savo startinius mačus žaidė Nyderlandų ir Japonijos rinktinės. Svarbiausi įvykiai klostėsi po pertraukos, kai per 14 minučių komandos pelnė 3 įvarčius, o po jų nuo 65 minutės olandai pirmavo 2:1.
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Vis dėlto japonams jau tiksint paskutinei mačo minutei pavyko išlyginti rezultatą: pasižymėjo D. Kamada – 2:2. Taip rungtynės ir baigėsi, nors per teisėjo pridėtą laiką abi ekipos pabandė įmušti lemiamą įvartį.
Po dvikovos socialiniuose tinkluose išplito Japonijos rinktinės trenerio Hajime Moriyasu panaudota dar iki šiol nematyta taktika.
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57-erių metų strategas per pridėtą laiką kaskart į aikštės pusę kėlė asistentų atnešamą baltą lentą, ant kurios nupaišyti skaičiai.
Nors dalis specialistų kalbėjo, kad tokiu būdu strategas rodė tam tikrus galimus derinius žaidėjams, vis dėlto po kurio laiko buvo išsiaiškinta, kad treneris turėjo kitą tikslą.
Jis futbolininkams rodė, kiek liko laiko per pratęsimą, o asistentai žiūrėjo į laikrodžius ir fiksavo laiką bei paišė skaičius, kurie reiškė, kiek liko minučių iki finalinio teisėjo švilpuko.
Dar nė vienas rinktinės strategas per pasaulio čempionatus nesiėmė tokios taktikos. Tą patį jis darė ir pirmojo kėlinio pabaigoje, o daugelis pripažino, kad toks senamadiškas metodas davė savo vaisių – komanda buvo motyvuota ir žinojo, ką jiems daryti.
Buvęs Australijos rinktinės ir Londono „Tottenham Hotspur“ strategas Ange Postecoglou pakomentavo H. Moriyasu pasirinktą taktiką.
 Japonijos futbolo rinktinės treneris ir jo asistentai sugalvojo, kaip rodyti likusį laiką iki mačo pabaigos.<br> stop kadras Daugiau nuotraukų (3)
 Japonijos futbolo rinktinės treneris ir jo asistentai sugalvojo, kaip rodyti likusį laiką iki mačo pabaigos.
 stop kadras
„Manau, kad jų laiko skaičiavimas yra geras. Fantastiškas. Tik gal norėčiau, kad jie turėtų dar kažką, kas sakytų žaidėjams, kad jie būtų drąsesni ir ragintų labiau pasinaudoti savo galimybėmis, – savo mintimis thesun.uk pasidalijo futbolo specialistas. – Iš esmės jie turėtų būti tikrai patenkinti rezultatu 2:2. Žinau, kokius pajėgumus jie turi. Jie galėjo laimėti šias rungtynes ​tik ​žaisdami su šiek tiek daugiau charakterio.“
Japonijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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