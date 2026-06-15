Dramblio Kaulo Krantas paskutinę akimirką nokautavo Ekvadorą

Filadelfijoje vykusioje E grupės dvikovoje afrikiečiai laimėjo po 12 metų pertraukos – prieš tai čempionatuose jie tenkinosi geriausiu atveju lygiosiomis.
Geriausias rungtynių žaidėjas Yanas Diomande šią pergalę skyrė savo motinai, kuri sveiksta po operacijos.
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„Mums to reikėjo. Atvykome kurti istoriją. Mūsų laukia dar dvejos rungtynės, turime į jas žiūrėti su tokiu pat mentalitetu ir stengtis jas laimėti.
Turėjome išlikti susikaupę. Žinojome, kad tai bus sunkios rungtynės, nes Ekvadoro žaidėjai yra fiziškai labai stiprūs. Žinoma, jie mums sukėlė problemų, bet išlikome susikaupę".
Pasisakė ir vienintelio įvarčio autorius Amadas Diallo: „Sunkiai kovojome, mums pavyko ir visi esame patenkinti. Visada malonu atstovauti savo šaliai, juolab, kad atstovaujame 33 milijonams žmonių. Mes norime palikti savo pėdsaką istorijoje, norime tapti istorija ir visi kartu stengiamės tai padaryti.“