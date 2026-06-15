Europos čempionai pasaulio čempionate startuoja be L. Yamalio

Ispanai pirmose H grupės rungtynėse susitinka su pasaulio čempionato debiutantais – Žaliojo Kyšulio salų futbolininkais.
Rungtynių eigą nuo 19 val. sekite Lrytas portale.
Rungtynių pradžioje kur kas geriau atrodė Ispanijos futbolininkai, tačiau debiutantai iš Žaliojo Kyšulio salų tvarkingai gynėsi ir iki pirmosios atsigaivinimo pertraukėlės išlaikė rezultatą lygų, 0:0.
Ispanai starto sudėtyje neturi „Barcelona“ žvaigždės Lamine‘o Yamalio, kuris dėl šlaunies traumos nerungtyniauja balandžio 25 dienos.
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Tiesa, yra tikimybė, jog 18-metis aikštėje pasirodys po keitimo.
H grupėje taip pat varžosi Urugvajaus ir Saudo Arabijos rinktinės.
Ispanijos vyrų futbolo rinktinėŽaliojo Kyšulio salosLamine'as Yamalis
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