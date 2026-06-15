Japonija paskutinę akimirką dūrė olandams ir atėmė iš jų pergale

Visi keturi įvarčiai krito tik antrame kėlinyje, nors tiek Japonija, tiek ir Nyderlandai turėjo šansų pasižymėti ir pirmame kėlinyje.
Pirmasis įvartis krito 50 min. po Virgilo van Dijko puikaus smūgiu galva į dešinįjį vartų kampą. Tačiau jau 57-ąją min. Keito Nakamura smūgiuotas kamuolys atsidūrė vartų tinkle tapo lygus 1:1.
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Vis dėlto olandai sugebėjo viską išspręsti savo naudai po 14 minučių, kai prasidėjo įvarčių lietus – 64 min. Crysencio Summerville puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir olandai ir vėl išsiveržė į priekį 2:1.
Atrodė, kad tai yra galutinis taškas, nes japonų pastangos nugalėti niekaip negalėjo pavirsti įvarčiu.
Bet 89 min. po aikštėje pasirodžiusio Koki Ogawos smūgiuoto kamuolio galva nuo į vartus kamuolį nukreipė Daichi Kamada ir rezultatas tapo 2:2.
Taip „Samurai Blue“ pravardžiuojama Japonijos rinktinė baigė savo pirmąjį pasirodymą F grupėje, apdovanota už savo atkaklumą.
V. Van Dijkas tapo antruoju vyriausiuoju – 34 metai ir 341 diena – Nyderlandų rinktinės futbolininku, pelniusiu įvartį pasaulio futbolo čempionate. Kapitonas nusileidžia tik Giovanni van Bronckhorstui, kuris pelnė įvartį būdamas 35 metų ir 151 dienos.
„Mačo pabaigoje mes per daug pasikliovėme tik bandymu atsitraukti, bet, žinoma, aplinkybės taip pat suvaidino svarbų vaidmenį. Mūsų varžovai nesukūrė daug progų, todėl ypač apmaudu praleidus įvartį po kampinio. Tokia realybė: iškovojome tašką ir dabar laukiame rungtynių su Švedija. Turime tiesiog judėti į priekį. Tai tik pradžia ir mums reikia patekti į kitą etapą. Tikiuosi, kad mūsų laukia dar daug rungtynių. Kadangi praleidome įvartį pačioje pabaigoje, tai nėra taip malonu, bet judėsime toliau“, – oficialioje FIFA svetainėje cituojamas V. van Dijkas.
Nyderlandai nepralaimi jau 17 pastarųjų žaistų grupių etapo mačų pasaulio futbolo čempionate – iš viso jų sąskaitoje 12 pergalių ir 5 lygiosios. Pastarąjį kartą olandai krito 1994 m. prieš Belgiją.
Nyderlandai kitas F grupės rungtynes žais birželio 20 dieną su Švedija. Tuo tarpu Japonija birželio 21 dieną kovos su Tunisu.