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K. Mbapee prakalbo apie šansą tapti visų laikų rezultatyviausiu žaidėju

2026 m. birželio 15 d. 11:36
Lrytas.lt
Viena iš pasaulio futbolo čempionato favoričių – Prancūzijos rinktinė savo pasirodymą 2026 metų pirmenybėse pradės antradienį akistata su Senegalu. Tačiau visų futbolo specialistų akys į šią rinktinę krypsta ne tik dėl to, kad prancūzai turi puikius šansus iškovoti trofėjų. Vienas iš komandos vedlių Kylianas Mbapee gali pagerinti rezultatyvumo rekordą čempionatuose.
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Pats Prancūzijos rinktinės puolėjas K. Mbappe įvertino, ar jam realu 2026-ųjų pasaulio čempionate pagerinti buvusio Vokietijos rinktinės puolėjo Miroslavo Kloses įvarčių rekordą.
Vokietis per keturis pasaulio čempionatus – nuo 2002 metų iki 2014-ųjų pelnė 16 įvarčių, o 27-erių Kylianas dabar savo sąskaitoje turi 12 įvarčių.
Vokietis per 2002 metų pirmenybes įmušė 5 įvarčius, po ketverių metų - dar 5, po to 2010-siais Pietų Afrikos Respublikoje – keturis įvarčius, o paskutiniame savo čempionate 2014 metais Brazilijoje – tik 2.
„Visi apie tai kalba (juokiasi). Bet tai pirmas kartas gyvenime, kai rekordas man atrodo nerealus. Atrodo net kažkiek neįsivaizduojama, kad man, būnant 27 metų ir tik po dviejų pasaulio čempionatų, teks atsidurti situacijoje, kai galiu tapti rezultatyviausiu žaidėju turnyro istorijoje.
Tačiau tuo pat metu žinau, kad nėra jokios pergalingos emocijos, kuri būtų stipresnė už pasaulio taurės laimėjimo emociją.
Todėl mano užduotis, visų pirma, yra rinktinei padovanoti trečiąją žvaigždę ant marškinėlių, namo sugrįžti su taure ir padovanoti žmonėms nepamirštamą vasarą.
Na, o po to ir tapti rezultatyviausiu pasaulio čempionatų žaidėju... Tai reiškia likti istorijoje amžinai“, – socialiniame tinkle pasidalino savo mintimis K. Mbappe.
Kylianas MbappePrancūzijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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