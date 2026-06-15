Paaiškėjo gegužės mėnesio geriausieji – pagerbti „Džiugo“ ir „Hegelmann“ žaidėjai

Mėlynai baltų kamerūnietis Kaderas Njoya Abdelas sužibėjo praėjusį mėnesį – per šešerias rungtynes pelnė 4 įvarčius.
Geriausio žaidėjo laurai jam atiteko suskaičiavus komentatorių, tinklalaidžių vedėjų ir komandų kapitonų balsus, kuriuos pateikė su TOPLYGA bendradarbiaujanti Profesionalių futbolininkų asociacija (PFA).
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Geriausio trenerio įvertinimas atiteko „Džiugo“ vairininkui Andriui Lipskiui. Čempionato lyderiu tapęs Žemaitijos klubas gegužę per šešis mačus įsirašė keturias pergales ir patyrė vos vieną pralaimėjimą.
Džiugiečių atstovas Denis Ževžikovas buvo ryškiausias tarp jaunųjų žaidėjų. 21-erių futbolininkas gegužę pasirodė šešeriose rungtynėse – pelnė 3 įvarčius bei atiko rezultatyvų perdavimą.
Gegužės mėnesio geriausiems įteikti TOPLYGOS rėmėjų „INHALE“ ir „AirGuru“ prizai.
Vasario–kovo bei balandžio mėnesių geriausiais žaidėjais tapo Vilniaus rajono „TransINVEST“ duetas – Xabi Auzmendi ir Jehoras Glušačius, o geriausio trenerio kategorijoje atitinkamai lygių neturėjo „Kauno Žalgirio“ strategas Eivinas Černiauskas ir Gargždų „Bangai“ vadovaujantis Davidas Afonso.
Jaunimo gretose po kartą laurus susižėrė FA „Šiauliai“ atstovas Patrikas Pranckus ir vienas iš Marijampolės „Sūduvos“ lyderių Ibrahima Seckas.