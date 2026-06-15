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Pasaulio čempionate – šokas: nusprendė atleisti trenerį jau po pirmųjų rungtynių

2026 m. birželio 15 d. 15:08
Lrytas.lt
Tuniso futbolo rinktinei pasaulio čempionatas prasidėjo ne itin smagiai. Tuniso futbolininkai Meksikoje vykusiame pirmajame grupės etapo mače net 1:5 nusileido Švedijai.
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Maža to, tuo turbulencijos šalies rinktinėje nesibaigė.
Vietos žiniasklaida bei naujienų portalas „Dailymail“ skelbia, kad jau po pirmųjų pasaulio čempionato rungtynių ir patirto sutriuškinimo Tuniso futbolo vadovybė nusprendė atleisti iš pareigų komandos trenerį Sabri Lamouchi.
54-erių futbolo specialistas šių pareigų ėmėsi šių metų sausį.
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Pridedama, kad oficialus pareiškimas apie trenerio atleidimą turėtų pasirodyti jau artimiausiu metu, o jį stratego pozicijoje pakeis dabartinis federacijos technikos direktorius Mondheris Kebaieras.
Artimiausias pasaulio futbolo čempionato rungtynes Tuniso rinktinė žais sekmadienį prieš Japonijos futbolininkus.
Tunisas2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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