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Pasaulio futbolo čempionate bręsta skandalas – dėmesio centre atsidūrė teisėjas (1)

2026 m. birželio 15 d. 12:13
Lrytas.lt
Sekmadienį vykusios pasaulio futbolo čempionato rungtynės tarp Vokietijos ir Kiurasao rinktinių atkreipė futbolo gerbėjų dėmesį ne tik dėl įvarčių lietaus (Vokietijos pergalė 7:1), bet ir dėl teisėjo gesto VAR kambaryje.
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Futbolo bendruomenė atkreipė dėmesį, kai prieš rungtynių pradžią buvo pristatinėjama VAR kambaryje dirbanti brigada, vienas iš teisėjų demonstravo neįprastą gestą.
Kamerai rodant brigadą, australų teisėjas prilietė nykštį ir smilių bei ištiesė tris likusius pirštus.
Tradiciškai yra suvokiamas kaip „okay“ („gerai“), bet pastaraisiais metais šis gestas pradėtas naudoti kaip „baltosios galios“ simbolis: trys pirštai sudaro raidę W – „white“ („balta“), o smilius ir nykštys „P“ – „power“ („galia“).
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Praėjusiame dešimtmetyje įvykusiose garsiosiose Naujosios Zelandijos mečečių šaudynėse australas Brentonas Tarrantas būtent ir demonstravo šį gestą, norėdamas parodyti baltųjų rasės viršenybę.
Šį kartą šį gestą „priminė“ jo tautietis teisėjas S. Evansas.
FIFA atstovas spaudai teigė, kad organizacija žinojo apie šį incidentą, tačiau plačiau komentuoti apie tai atsisakė.
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