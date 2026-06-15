Planetos pirmenybėse – istorinė rungtynių baigtis: to pasaulis nematė 72-ejus metus

Kiurasao – šių planetos pirmenybių debiutantai. Vis dėlto toks sutriuškinimas privertė ekspertus atsiversti istorijos metraščius, kuriuose buvo galima išvysti neeilinį faktą.
Kiurasao rinktinė patyrė didžiausią pralaimėjimą per paskutiniuosius 72-ejus metus kaip pasaulio futbolo čempionato debiutantė.
Šios komandos nesėkmė buvo didžiausias pralaimėjimas esant pasaulio čempionato debiutantui nuo 1954-ųjų, kai Pietų Korėja 0:9 nusileido Vengrijai.
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Reabilituotis Kiurasao rinktinė bandys sekmadienį, kai antrose planetos pirmenybių rungtynėse žais prieš Ekvadoro rinktinę.
Pastaroji čempionatą pradėjo pralaimėjimu 0:1 Dramblio Kaulo Kranto rinktinei.