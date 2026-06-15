Po žinios apie „Riterių“ žlugimą – atviri buvusio komandos kapitono žodžiai

Iš arti situaciją stebėjęs Lietuvos Profesionalių futbolininkų asociacijos prezidentas bei buvęs „Riterių“ komandos kapitonas Arūnas Klimavičius pirmadienį feisbuke atvirai išreiškė savo mintis apie šios ekipos kelionės pabaigą.
„FK Riteriai (Trakai)“ | 2005–2026.
Pastarieji dveji metai klube buvo kupini nesusipratimų ir chaoso ir viskas baigėsi taip, kaip panašu ir turėjo baigtis – pašalinimu iš čempionato.
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Tai buvo futbolo klubas, suteikęs pradžią ne vieno futbolininko karjerai. Taip pat vieta, į kurią daugelis grįždavo jau karjeros pabaigoje – lokacija tam buvo itin palanki. Visgi prieš kelerius metus pasikeitęs futbolo finansavimo modelis Lietuvoje parodė realybę: be savivaldos pagalbos FK Riteriams konkuruoti su kitais klubais tapo praktiškai neįmanoma.
Aišku ir priimti sprendimai, keisti klubo lokaciją, kaip laikas parodė buvo nesėkmingi. Netikėjau ir investuotojais iš kitų šalių kuriems, Lietuva jiems tai laikina stotelė. Tikiu tik lietuviais savininkais, lietuvišku kapitalu ir tikrai turime gerų pavyzdžių.
Tai nebus vėliau istorija apie atgimimą, kaip buvo su „FK Ekranas“ ar „FK Žalgiris“. Greičiau tai primins „FK Vėtrą“ ar „FK Granitas“ likimus – istorijos, kuriose vilčių atgimti beveik nėra. Sąlygos, kuriomis sportavo šiais metais futbolininkai, kėlė gailestį. Sunku patikėti, kad tokia betvarkė galėjo egzistuoti profesionaliame Lietuvos futbolo klube. Čia nesiplėsiu, daug apie tai jau kalbėta.
Dabar svarbiausia, sutvarkyti futbolininkų dokumentus, kad jie taptų laisvi, būtų apnulintos treniravimo kompensacijos ir galėtų rasti naujus klubus. Taip pat užtikrinti kokybišką treniruočių procesą. O pats svarbiausias darbas, padėti atgauti pinigus, kurių klubas futbolininkams nesumokėjo ir jau nesumokės. Per bankroto procedūras, nesu girdėjęs , kad kažkam būtų pavykę tai padaryti.
Idėjų kaip tai galima padaryti turiu, esu anksčiau padėjęs atgauti nemažas sumas, kurias paliko bankrutuojantys, išnykę klubai. Šiais laikais tai nebėra taip beviltiška, kaip buvo anksčiau ir vilčių futbolininkai tikrai turi, bet tai užtruks ne vieną mėnesį.
Šioje istorijoje nukentėjo ne tik futbolininkai, bet ir bendras Lietuvos futbolo įvaizdis. Mes nesame išimtis – klubai bankrutuoja ir kitose šalyse. Tačiau šiuo atveju, mano nuomone, buvo galima to išvengti ir tai turėjo būti padaryta.
Nuotrauka: 2017 metai, kai dėl futbolo klubo profesionalumo, kalbų nebuvo...“